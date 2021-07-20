Агрессивно и быстро: за дело Бритни Спирс взялся адвокат Стивена Спилберга (видео)

Адвокат Мэтью Розенгарт уверен, что сумеет выиграть дело и избавить свою клиентку от опеки отца.

Несмотря на то, что суд оставил опекуном Бритни Спирс ее отца, сдаваться певица не собирается и намерена выбить себе свободу. Тем более, что помогать в этом деле ей взялся адвокат Мэтью Розенгарт, чья фирма в свое время защищала интересы таких мастодонтов как Стивен Спилберг, Шон Пенн, Бен Аффлек и Эдди Веддер, пишет People.

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Выступая перед журналистами, Розенгарт сказал, что он работает «агрессивно» и «быстро», чтобы отстранить отца Бритни, Джейми Спирс, от ее опекунства:

"Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я хочу поблагодарить судью Бренду Пенни за то, что она любезно приветствовала мою фирму и меня в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников и сторонников Бритни Спирс. Информационная поддержка и поддержка моей фирмы, меня самого и, что наиболее важно, Бритни, действительно впечатляет".

Адвокат уверен в успешном исходе дела.

"Я и моя фирма активно и быстро подаем ходатайство об отстранении Джейми Спирса, если он не уйдет в отставку первым", – заявил правозащитник, нанятый Бритни Спирс для того, чтобы лишить ее отца права распоряжаться поместьем и финансами звезды.

После таких заявлений и сама артистка воспрянула духом. По словам источников, она "действительно счастлива и взволнована тем, что у нее есть новый представитель", и чувствует, что наконец-то дело движется к тому, чтобы положить этому конец.

Тем временем артистка продолжает "раздавать бонусы" тем, кто, зная о ее 13-летней непростой жизни под опекой отца, не помог ей. И первой под раздачу попала семья звезды. На суде она заявила, что ее родственников неплохо было бы привлечь к ответственности. По словам Бритни, мать, например, не пускала ее к парикмахеру и на массаж.

Младшая сестра певицы заявила, что всегда ее поддерживала, однако Бритни в это не поверила. Более того, она несла Джейми Линн в "чёрный список" после того, как та в Instagram пожелала всем Божьей благодати. Бритни высмеяла фальшивую добродетель сестры, заяви, что ангел она – только на словах. Джейми Линн пришлось изменить подпись и закрыть комментарии.

[ + – ] Бритни Спирс едко прокомментировала пост сестры

Напомним, в среду, 23 июня, Бритни выступила по видеосвязи в суде, в котором обратилась к судье Бренде Пенни с просьбой прекратить ее опекунство. Последние 13 лет певица не могла принимать важные личные или финансовые решения без одобрения своего отца, Джейми Спирса.