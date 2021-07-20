Агресивно та швидко: за справу Брітні Спірс взявся адвокат Стівена Спілберга (відео)

Адвокат Метью Розенгарт впевнений, що зуміє виграти справу та позбавити свою клієнтку від опіки батька.

Незважаючи на те, що суд залишив опікуном Брітні Спірс її батька, здаватися співачка не збирається і має намір вибити собі свободу. Тим більше, що допомагати в цій справі їй взявся адвокат Метью Розенгарт, чия фірма свого часу захищала інтереси таких мастодонтів як Стівен Спілберг, Шон Пенн, Бен Аффлек і Едді Веддер, пише People.

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Виступаючи перед журналістами, Розенгарт сказав, що він працює «агресивно» і «швидко», щоб усунути батька Брітні, Джеймі Спірса, від її опікунства:

"По-перше, я ще раз хочу подякувати Брітні Спірс за її сміливість і силу. Я хочу подякувати судді Бренді Пенні за те, що вона любʼязно вітала мою фірму та мене в цій справі. І я також хочу подякувати шанувальникам і прихильникам Брітні Спірс. Інформаційна підтримка та підтримка моєї фірми, мене самого і, що найбільш важливо, Брітні, дійсно вражає ".

Адвокат упевнений в успішному результаті справи.

"Я і моя фірма активно і швидко подаємо клопотання про відсторонення Джеймі Спірса, якщо він не піде у відставку першим", — заявив правозахисник, найнятий Брітні Спірс для того, щоб позбавити її батька права розпоряджатися маєтком і фінансами зірки.

Після таких заяв і сама артистка піднеслася духом. За словами джерел, вона "дійсно щаслива та схвильована тим, що у неї є новий представник", і відчуває, що нарешті-то справа рухається до того, щоб покласти цьому край.

Тим часом артистка продовжує "роздавати бонуси" тим, хто, знаючи про її 13-річне непросте житті під опікою батька, не допоміг їй. І першою під роздачу потрапила сімʼя зірки. На суді вона заявила, що її родичів непогано було б притягнути до відповідальності. За словами Брітні, мати, наприклад, не пускала її до перукаря і на масаж.

Молодша сестра співачки заявила, що завжди її підтримувала, однак Брітні в це не повірила. Більш того, вона внесла Джеймі Лінн в "чорний список" після того, як та в Instagram побажала всім Божої благодаті. Брітні висміяла фальшиву чесноту сестри, заявивши, що ангел вона тільки на словах. Джеймі Лінн довелося змінити підпис і закрити коментарі.

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Нагадаємо, у середу, 23 червня, Брітні виступила по відеозвʼязку в суді, в якому звернулася до судді Бренди Пенні з проханням припинити її опікунство. Останні 13 років співачка не могла приймати важливі особисті або фінансові рішення без схвалення свого батька, Джеймі Спірса.