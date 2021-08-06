Брітні Спірс зі статком $ 60 млн похвалилася першим у житті IPad (відео)

Підписники знаменитості не можуть повірити, що справи в Брітні настільки погані, що вона не може дозволити собі елементарних речей.

39-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка останнім часом буквально засипає свій аккаунт в Instagram найрізноманітнішими повідомленнями, поділилася з підписниками новиною, яка в багатьох викликала щире здивування.

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Виявляється, всесвітньо відома артистка, статки якої Forbes оцінює в $ 60 млн, тільки майже в 40 років змогла дозволити купити собі IPad.

"Моє життя здається іншим із iPad! У мене ніколи не було його раніше!" — підписала вона публікацію, в кінці якої похвалилася новими туфлями рожевого кольору.

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Таке зізнання викликало чимало відгуків підписників, які здивувалися тому, наскільки була обмежена свобода знаменитості, якщо вона не могла дозволити собі такий гаджет.

"Сучасна принцеса виходить на свободу після багатьох років життя в замку. Дрібниці, які їй подобаються", "Я така щаслива, що нарешті вона може купувати свої власні речі, і вона починає робити те, що завжди хотіла робити, так що купуй все, що хочеш, Брітні, ти на це заслуговуєш", "Вона все життя працювала, щоб отримати новий iPad тільки сьогодні. Боляче ...", "Той факт, що це мене лякає. Ви були буквально бранцем. О, Боже ...", — пишуть у коментарях користувачі.

Як відомо, нещодавно Брітні Спірс розповіла в суді про те, з чим їй довелося зіткнутися, живучи 13 років під опікою батька, після того, як у 2008 році у неї стався нервовий зрив. За словами співачки, кожен її крок контролюється, їй не дозволяють народжувати, а в її будинку немає дверей, і вона не може ні на хвилину усамітнитися. Незважаючи на те, що суддя залишив Джеймі Спірса її опікуном за частиною фінансів, вона має намір боротися за свободу, для чого найняла одного з найвідоміших адвокатів Голлівуду Метью Розенгарта.