"Выходит из-под контроля": отец Бритни Спирс намекнул на нестабильную психику дочери

Джейми Спирс не намерен так просто отказываться от опеки, поэтому находит все новые аргументы, почему он должен и дальше контролировать свою дочь.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс, Джейми Спирс, заявил со ссылкой на мнение личного опекуна дочери Джоди Монтгомери, что артистка "выходит из-под контроля, сообщают западные СМИ.

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На прошлой неделе в суд попали документы, где Спирс-старший упомянул о телефонных разговорах с Монтгомери, которая якобы подняла вопрос о возможности принудительного лечения певицы в психиатрической лечебнице. Эта практика известна известная среди специалистов в области психического здоровья как 5150.

Джейми Спирс утверждает, что Монтгомери, отвечающая за личную жизнь и медицинское обслуживание Бритни с конца 2018 года, позвонила ему еще 9 июля и "с тревогой в голосе" рассказала, насколько она обеспокоена недавним поведением артистки и ее общим психическим здоровьем.

По его словам, опекун жаловалась, что Бритни "не принимала лекарства должным образом и отказывалась видеть своих врачей", и умоляла его вмешаться.

"После того, как госпожа Монтгомери подробно поделилась своими опасениями по поводу недавнего поведения, безопасности и общего состояния моей дочери, она предложила возможные варианты, включая психиатрическое лечение 5150, что вызвало у меня озабоченность", – заявил мистер Спирс.

Однако позже Монтгомери отозвала заявление, прислав через три дня отредактированное письмо, в котором уже не упоминалось о 5150.

В свою очередь женщина, на которую ссылается отец Бритни Спирс, опровергла его слова. Адвокаты Монтгомери заявили, что она никогда не говорила о необходимости принудительного лечения подопечной.

"Обеспокоенность, которую госпожа Монтгомери высказала мистеру Спирсу во время их телефонного звонка, заключается в том, что принуждение мисс Спирс к тому, чтобы дать показания или дать ей оценку, может негативно повлиять на ее психическое здоровье", — говорится в заявлении.

Представители Монтгомери повторили просьбу немедленно лишить Джейми Спирса контроля над деньгами и финансами певицы, назвав это "критическим".

"Мисс Монтгомери не может этого достаточно подчеркнуть – чем раньше суд рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий мистера Спирса, тем лучше для мисс Спирс, ее эмоционального здоровья и благополучия", – говорится в документах.

Но поверенные отца Бритни Спирс уверяют, что он добросовестно выполнял свои обязанности и спас поместье артистки от катастрофы, когда она столкнулась с "десятками миллионов долларов судебных исков".

В документации также говорится, что его "единственной мотивацией была его безусловная любовь к дочери и яростное желание защитить ее от тех, кто пытается ею воспользоваться". Они также утверждают, что "нет никаких оснований отстранять его от должности опекуна поместья".

Джеймс Спирс получил контроль над имением и финансами своей дочери в 2008 году.

Тем временем сама Бритни утверждает, что с ее здоровьем все в порядке. Недавно она сообщила, что времяпрепровождение с животными – лучшая терапия для нее, и опубликовала видео, на котором гладит свиней.

Однако вместе с "приличными" фото и записями артистка стала делиться и весьма откровенным контентом. Например, знаменитость опубликовала кадры, где позирует с голой грудью.

Недавно знаменитость, состояние которой оценивается в $60 млн, похвасталась первым в своей жизни IPad, что немало встревожило ее поклонников. Ранее она заявила, что не выйдет на сцену до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец.