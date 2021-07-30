Вместо тысячи фото. Бритни Спирс засветила голую грудь на видео

Контент Бритни Спирс на ее странице в соцсети становится все более эпатажным и откровенным. По мнению пользователей, таким образом она протестует против контроля отца над ее жизнью.

39-летняя американская певица Бритни Спирс, запостив на своей странице в Instagram пару снимков с голой грудью, решила не останавливаться на этом и опубликовала уже целое видео, где позирует в тех же джинсовых шортах, прикрывая бюст руками.

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В подписи артистка ограничилась несколькими эмодзи в виде губ. Что конкретно она хотела сказать и показать этой записью, неизвестно, однако публикация привлекла внимание пользователей: за 9 часов после появления поста видео просмотрели свыше 7 миллионов человек.

Контент, который Бритни публикует на своей странице в последнее время, у многих ее подписчиков вызывает недоумение: хаотичные танцы, непонятные картины и полуголые фото. Многих подобное натолкнуло на мысль о том, что таким образом артистка протестует против опеки своего отца Джейми Спирса.

После того, как судья проигнорировал ее выступление с рассказом о 13 годах жизни под опекой, знаменитость с удвоенной силой взялась добиться избавления от контроля. Она наняла адвоката Мэтью Розенгарта, к услугам которого в свою очередь прибегали многие знаменитости, включая Стивена Спилберга. Он уже заявил, что не сомневается в успехе дела и пообещал в скором времени добиться, чтобы Джейми Спирс больше не распоряжался финансами дочери и не контролировал ее жизнь.

Ранее Бритни заверила всех, что не будет больше выступать на сцене до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец.