Замість тисячі фото. Брітні Спірс засвітила голі груди на відео

Контент Брітні Спірс на її сторінці в соцмережі стає все епатажнішим і відвертішим. На думку користувачів, таким чином вона протестує проти контролю батька над її життям.

39-річна американська співачка Брітні Спірс, запостивши на своїй сторінці в Instagram пару знімків із голими грудьми, вирішила не зупинятися на цьому й опублікувала вже ціле відео, де позує в тих же джинсових шортах, прикриваючи бюст руками.

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У підписі артистка обмежилася кількома емодзі у вигляді губ. Що конкретно вона хотіла сказати та показати цим записом, невідомо, однак публікація привернула увагу користувачів: за 9 годин після появи поста відео переглянули понад 7 мільйонів чоловік.

Контент, який Брітні публікує на своїй сторінці останнім часом, у багатьох її підписників викликає подив: хаотичні танці, незрозумілі картини та напівголі фото. Багатьох подібне наштовхнуло на думку про те, що таким чином артистка протестує проти опіки свого батька Джеймі Спірса.

Після того, як суддя проігнорував її виступ із розповіддю про 13 років життя під опікою, знаменитість із подвоєною силою взялася домогтися позбавлення від контролю. Вона найняла адвоката Метью Розенгарта, до послуг якого у свій час вдавалися багато знаменитостей, включаючи Стівена Спілберга. Він уже заявив, що не сумнівається в успіху справи та пообіцяв незабаром домогтися, щоб Джеймі Спірс більше не розпоряджався фінансами дочки та не контролював її життя.

Раніше Брітні запевнила всіх, що більше не виступатиме на сцені доти, доки її кар'єру контролює батько.