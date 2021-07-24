Брітні Спірс опублікувала в Instagram фото з голими грудьми

На думку користувачів, таким чином артистка висловлює протест проти опіки свого батька Джеймі Спірса.

39-річна американська поп-зірка Брітні Спірс продовжує епатувати своїх шанувальників, публікуючи в Instagram дивні танці або залишаючи величезні пости, в яких розписує, наприклад, як купувала взуття, причому найчастіше це більше схоже на набір слів, ніж на зв'язний текст.

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Однак зовсім недавно артистка, у якої двоє синів-підлітків, примудрилася здивувати фанатів ще більше. Вона опублікувала на своїй сторінці знімок,де позує в одних джинсових мікрошортах. При цьому голі груди знаменитість прикрила руками.

[ + – ] Брітні Спірс позувала в одних мікрошорти Фото: Britney Spears/Instagram

Усього за 9 годин знімок зібрав майже 1,9 млн лайків, а в коментарях її підписники припустили, що таке відверте фото – спосіб Брітні висловити свій протест стосовно батька, Джеймі Спірсуа, і його опіки.

Напередодні співачка поділилася відео, на якому вона танцює в бікіні, демонструючи малюнки по всьому тілу.

Загалом же останнім часом Брітні активізувалася в соцмережі, видаючи на день по кілька постів. Шанувальники не виключають, що артистка намагається щось сказати їм, але не зовсім розуміють її настрій і наміри.

Як відомо, співачка не залишає надії позбутися від фінансової опіки батька і повернути контроль над своїм життям. Після того, як, незважаючи на її одкровення в суді, де вона розповіла про 13 років життя під опікою і попросила звільнити її від цього, суддя відхилила її прохання, за справу Брітні взявся адвокат Метью Розенгарт, фірма якого раніше захищала інтереси Стівена Спілберга, Шона Пенна, Бена Аффлека і інших.

Крім того, знаменитість заявила, що не виступатиме доти, поки її кар'єру контролює батько. Раніше вона розповідала, що її примушували працювати по 7 днів на тиждень.