"Обзивали п'ятиголовою": жінка віддала майже пів мільйона гривень, щоб зменшити своє чоло (фото)

Лінія волосся на голові Бет після операції стала приблизно на 2,5 см нижчою, ніж раніше, тож тепер жінка відчуває себе впевнено, відкриваючи лоб на людях.

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Бет Хелсі з Ессекса (Велика Британія) у шкільні роки зазнала знущань від однолітків — її постійно називали "п'ятиголовою" через надто велике чоло. Упродовж 25 років жінка намагалась приховувати свою особливість за допомогою спеціальних пов’язок, але нещодавно наважилась на відчайдушний крок — операцію. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Для деяких людей це абсолютно нормально, але все дійшло до того, що я почала ненавидіти свій чубчик так само як і лоб. Не хотіла жити з цим завжди", — пояснює Бет.

Їй довелось викласти за процедуру 9 000 фунтів стерлінгів (484 тис. грн).

"Я знаю, що не зобов'язана робити операцію, але вона мала змінити моє життя і вже змінила. Раніше я навіть не думала, що це можна виправити. Фахівці намагаються зберегти природний вигляд та переконатися, що ваше обличчя все ще виглядає пропорційним. У мене лінія росту волосся була знижена приблизно на 2,5 см або трохи менше", — пояснює жінка.

Нова зовнішність

Пізніше хірург Грегор Бран у своєму Instagram поділився дивовижними фотографіями до та після процедури.

"Бет прийшла до мене, бо її лоб був найбільшою проблемою, скільки вона себе пам'ятає. Ми виконали підтяжку брів під седацією. Пацієнтка також документувала весь процес у своїх соціальних мережах. Щиро дякую за довіру", — написав лікар.

Бет Хелсі до та після операції Фото: Gregor Bran | Instagram

Лінія волосся на голові Бет після операції стала приблизно на 2,5 см нижчою, ніж раніше, тож тепер жінка відчуває себе впевнено, відкриваючи лоб на людях.

Що стосується больових відчуттів під час процедури, то пацієнтка запевняє, що це "просто головний біль" на деякий час, який можна пережити. Тепер вона "на сьомому небі від щастя".

Нагадаємо, раніше 36-річна Фан Ціюань з Тайваню, яка витратила понад 250 000 доларів на 19 косметичних процедур, була шокована тим, що побачила на своєму рентгені в аеропорту на шляху до Південної Кореї.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.