"Обзывали пятиголовой": женщина отдала почти полмиллиона гривен, чтобы уменьшить свой лоб (фото)

Линия волос на голове Бет после операции стала примерно на 2,5 см ниже, чем раньше, и теперь женщина чувствует себя уверенно, открывая лоб на людях.

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Бет Хелси из Эссекса (Великобритания) в школьные годы подверглась издевательствам от сверстников — ее постоянно называли "пятиголовой" из-за слишком большого лба. В течение 25 лет женщина пыталась скрывать свою особенность с помощью специальных повязок, но недавно решилась на отчаянный шаг — операцию. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Для некоторых людей это абсолютно нормально, но все дошло до того, что я начала ненавидеть свою челку так же как и лоб. Не хотела жить с этим всегда", — объясняет Бет.

Ей пришлось выложить за процедуру 9 000 фунтов стерлингов (484 тыс. грн).

"Я знаю, что не обязана делать операцию, но она должна была изменить мою жизнь и уже изменила. Раньше я даже не думала, что это можно исправить. Специалисты пытаются сохранить естественный вид и убедиться, что ваше лицо все еще выглядит пропорциональным. У меня линия роста волос была снижена примерно на 2,5 см или чуть меньше", — объясняет женщина.

Новая внешность

Позже хирург Грегор Бран в своем Instagram поделился удивительными фотографиями до и после процедуры.

"Бет пришла ко мне, потому что ее лоб был самой большой проблемой, сколько она себя помнит. Мы выполнили подтяжку бровей под седацией. Пациентка также документировала весь процесс в своих социальных сетях. Спасибо за доверие", — написал врач.

Бет Хэлси до и после операции Фото: Gregor Bran | Instagram

Линия волос на голове Бет после операции стала примерно на 2,5 см ниже, чем раньше, и теперь женщина чувствует себя уверенно, открывая лоб на людях.

Что касается болевых ощущений во время процедуры, то пациентка уверяет, что это "просто головная боль" на некоторое время, которую можно пережить. Теперь она "на седьмом небе от счастья".

Напомним, ранее 36-летняя Фан Циюань из Тайваня, которая потратила более 250 000 долларов на 19 косметических процедур, была шокирована тем, что увидела на своем рентгене в аэропорту на пути в Южную Корею.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.