Брітні Спірс воззʼєдналася із сином уперше за тривалий час: деталі

Останній рік двоє синів артистки мешкають на Гаваях разом зі своїм батьком та мачухою. З мамою в них давно доволі складні стосунки.

Американська співачка Брітні Спірс возз'єдналася зі своїм сином Джейденом Джеймсом Федерлайном після багатьох років напружених стосунків. Про це пише Page Six.

"Вони проводили багато часу разом", — розповів один інсайдер.

Друге джерело повідомило, що 18-річний юнак "повернувся в Каліфорнію", де живе його мати, після переїзду на Гаваї зі своїм братом Шоном Престоном Федерлайном і їхнім батьком Кевіном Федерлайном минулого року.

За словами інсайдерів, Брітні "в захваті" від повернення свого спадкоємця.

"Все рухається в правильному напрямку", — зазначило джерело.

Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Артистка особисто помирилася з Джейденом через шість місяців після того, як з’явилася новина про те, що він і Престон подзвонили їй на День матері, що адвокат ексчоловіка Брітні Марк Вінсент Каплан назвав "хорошим знаком" для їхніх стосунків.

"Очевидно, що примирення/возз’єднання є дещо складним процесом, який може зайняти деякий час", — сказав юрист.

Кевін Федерлайн перевіз Престона, Джейдена та інших своїх дітей на Гаваї в серпні 2023 року після того, як його дружина Вікторія Прінс влаштувалася тренером з волейболу в Гавайський університет.

Останні роки між Брітні та її двома спадкоємцями були доволі напружені стосунки. Вони більшість часу проводили зі своїм батьком.

Нагадаємо, Брітні Спірс готується випустити нову музику.

Також Фокус писав про новий бізнес Брітні Спірс.