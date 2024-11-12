Бритни Спирс воссоединилась с сыном впервые за долгое время: детали

Последний год двое сыновей артистки жили на Гавайях вместе со своим отцом и мачехой. С мамой у них давно довольно сложные отношения.

Американская певица Бритни Спирс воссоединилась со своим сыном Джейденом Джеймсом Федерлайном после многих лет напряженных отношений. Об этом пишет Page Six.

"Они проводили много времени вместе", — рассказал один инсайдер.

Второй источник сообщил, что 18-летний юноша "вернулся в Калифорнию", где живет его мать, после переезда на Гавайи со своим братом Шоном Престоном Федерлайном и их отцом Кевином Федерлайном в прошлом году.

По словам инсайдеров, Бритни "в восторге" от возвращения своего наследника.

"Все движется в правильном направлении", — отметил источник.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Артистка лично помирилась с Джейденом через шесть месяцев после того, как появилась новость о том, что он и Престон позвонили ей на День матери, что адвокат экс-супруга Бритни Марк Винсент Каплан назвал "хорошим знаком" для их отношений.

"Очевидно, что примирение/воссоединение является несколько сложным процессом, который может занять некоторое время", — сказал юрист.

Кевин Федерлайн перевез Престона, Джейдена и других своих детей на Гавайи в августе 2023 года после того, как его жена Виктория Принс устроилась тренером по волейболу в Гавайский университет.

Последние годы между Бритни и ее двумя наследниками были довольно напряженные отношения. Они большую часть времени проводили со своим отцом.

Напомним, Бритни Спирс готовится выпустить новую музыку.

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