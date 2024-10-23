Бритни Спирс работает над новой музыкой: детали

Артистка выпустила два трека после освобождения из 13-летнего опекунства отца. Сейчас она привлечена к созданию фильма о себе.

Related video

42-летняя американская певица Бритни Спирс активно работает над новой музыкой, согласно инсайдерам, которые утверждают, что подготовка к саундтреку к ее будущему биографическому фильму вдохновила артистку на создание "нового бенгера". Об этом пишет Daily Mail.

Бритни выпустила всего два трека после того, как ее освободили от 13-летнего опекунства отца в 2021 году: Hold Me Closer (с Элтоном Джоном) и Mind Your Business (созданная в сотрудничестве с ее давним другом will.i.am).

Однако источник рассказывает, что певица знает, что ей нужно "увлечься" своим долгожданным биографическим фильмом с совершенно новой музыкой.

"Бритни создает музыку, которая будет включена в саундтрек для ее будущего биографического фильма, и активно участвует в этом процессе", — отметил инсайдер.

Бритни Спирс Фото: Getty

В частности, звезда сцены перезапишет некоторые из своих старых треков, чтобы они соответствовали атмосфере фильма, и они также переделают часть ее музыки, но для фильма ей нужна также новая музыка.

В 2023 Бритни побила рекорды продаж своими мемуарами "Женщина во мне", которые вызвали споры за права на фильм. Киноадаптация досталась Universal.

Мемуары Бритни Спирс Фото: Getty Images

Говорят, что знаменитость полностью вкладывается в проект и "встречается с разными продюсерами".

"Очевидно, что все хотят с ней работать. Нет ни одного музыкального продюсера, который бы этого не сделал, это Бритни Спирс", — добавил источник.

Напомним, Бритни Спирс "женилась" на себе.

Также Фокус писал о финансовых проблемах Бритни Спирс.