Брітні Спірс працює над новою музикою: деталі

Артистка випустила два треки після звільнення з 13-річного опікунства батька. Наразі вона залучена до створення фільму про себе.

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42-річна американська співачка Брітні Спірс активно працює над новою музикою, згідно з інсайдерами, які стверджують, що підготовка до саундтреку до її майбутнього біографічного фільму надихнула артистку на створення "нового бенгеру". Про це пише Daily Mail.

Брітні випустила лише два треки після того, як її звільнили від 13-річного опікунства батька: Hold Me Closer (з Елтоном Джоном) і Mind Your Business (створена у співпраці з її давнім другом will.i.am).

Однак джерело розповідає, що співачка знає, що їй потрібно "захопитися" своїм довгоочікуваним біографічним фільмом із абсолютно новою музикою.

"Брітні створює музику, яка буде включена в саундтрек для її майбутнього біографічного фільму, і бере активну участь у цьому процесі", — зазначив інсайдер.

Брітні Спірс Фото: Getty

Зокрема, зірка сцени перезапише деякі зі своїх старих треків, щоб вони відповідали атмосфері фільму, і вони також перероблять частину її музики, але для фільму їй потрібна також нова музика.

У 2023 Брітні побила рекорди продажів своїми мемуарами "Жінка в мені", які викликали суперечки за права на фільм. Кіноадаптація дісталася Universal.

Мемуари Брітні Спірс Фото: Getty Images

Кажуть, що знаменитість повністю вкладається в проєкт і "зустрічається з різними продюсерами".

"Очевидно, що всі хочуть з нею працювати. Немає жодного музичного продюсера, який би цього не зробив, це Брітні Спірс", — додало джерело.

Нагадаємо, Брітні Спірс "одружилася" із собою.

Також Фокус писав про фінансові проблеми Брітні Спірс.