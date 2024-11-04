"Вам це страшенно сподобається!": Брітні Спірс оголосила про запуск власного ювелірного бренду (фото)

Співачка, схоже, час даремно не гаяла. Після невдалого старту зйомок біографічного фільму Брітні Спірс вирішила спробувати себе в ролі підприємця і створила ювелірний бренд.

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Американська попспівачка, акторка і танцівниця Брітні Спірс вирішила відкрити нову главу у своїй кар'єрі. Попзірка на своїй сторінці в Instagram 4 листопада оголосила про запуск власного ювелірного бренду "B Tiny".

42-річна виконавиця хіта Toxic опублікувала логотип свого останнього бізнес-проєкту, де на рожевому тлі зображено бутон троянди та назву бренду.

Вона розповіла 41,9 мільйонам своїх підписників, що "дуже схвильована" створенням компанії, зазначивши, що на ринку незабаром з'являться нові ювелірні вироби, кожен з яких буде ексклюзивним і представлений в єдиному екземплярі. Зірка поділилася фотографією і відео, на яких вона демонструє зразок ланцюжка на руку з синіми та зеленими дорогоцінними каменями.

"Скоро вийде моя перша лінія прикрас! Витончені, незвичайні та унікальні прикраси! Я так схвильована! Розумію, як круто бути художником, який може бути захопленим у собі! Скоро вийде B Tiny! Дівчатка, вам це страшенно сподобається!", — написала виконавиця Baby One More Time.

Поки що незрозуміло, коли B Tiny надійде в продаж і якою буде його ціна. Нове оголошення Брітні про бізнес-проєкт викликало фурор серед її шанувальників, зібравши понад 40 тисяч лайків протягом трьох годин після публікації. Однак фанати не змогли поділитися своїми думками, оскільки вокалістка I'm a Slave 4 U відключила коментарі до посту.

Раніше, 11 жовтня, Фокус писав про те, що Брітні Спірс зіткнулася з фінансовою кризою. Друзі побоюються, що капітал Спірс скорочується, а вона не зупиняється і продовжує витрачати гроші. Випуск її біографічного фільму, на якому зірка планувала заробити, поставлено на паузу.