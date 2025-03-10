Мінус чотири розміри: Брітні Спірс похвалилася схудненням

Співачка приміряла купальник із гепардовим принтом, зазначивши, що в ньому вона має стрункіший вигляд.

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43-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує радувати своїх 41,8 млн підписників новими відео зі своїми "дикими" танцями. Тепер артистка змінила просторий світлий хол будинку на локацію біля палаючого каміна. У новому відео Брітні не просто танцює в купальнику з хижим принтом і чоботях, а й похвалилася своїми досягненнями.

"Я скинула чотири розміри, одягнувши гепарда. Давно не танцювала!!! Сьогодні я спалила свою ванну, побігла, як божевільна, назад до будинку, тому що в духовці був пиріг, і, чесно кажучи, я втомилася весь цей час осмислювати!", – йдеться у підписі до відео. Коментарі знаменитість традиційно закрила, щоб не відхопити нову порцію хейту від тих, кому не подобаються або набридли її танці у відвертих образах.

Фото: Скриншот

Це – друге відео Спірс за останню добу. Раніше вона ділилася кадрами, де танцює на тлі того ж каміна у візерунковому боді, чорних чоботях і коричневому капелюсі під пісню Джастіна Тімберлейка. З ним співачка зустрічалася наприкінці 90-их-початку нульових і навіть зробила від нього аборт.

Фото: Скриншот

Минулого місяця стало відомо, що артистка помирилася зі своїм бойфрендом Полом Солізом. Раніше він був її домробітником, але зірка звільнила його, дізнавшись про кримінальне минуле чоловіка. Однак це не завадило парі продовжити свій роман. Зближення відбулося на тлі розлучення Спірс із Семом Асгарі після 16 місяців шлюбу і шести років стосунків.

У Пола Соліза дев'ятеро дітей, троє з них – від Ніколь Мансіллой, яка офіційно подала на розлучення з ним у жовтні 2024 року після восьми років шлюбу. Ексбойфренд Брітні Спірс опікується трьома спадкоємцями: Трістаном (10 років), Діланом (8 років) і Ніколасом (6 років). Брітні підтримує добрі стосунки зі спадкоємцями Соліза.

Через місяць після початку роману щедра співачка подарувала своєму коханому позашляховик.

Раніше Фокус писав, що колишній чоловік Брітні Спірс знайшов собі нову дівчину.