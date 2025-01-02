Колишній чоловік Брітні Спірс знайшов собі нову дівчину
Сем Асгарі офіційно заявив про нові стосунки, опублікувавши фото зі своєю новою подругою Брук Ірвін.
Колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі офіційно повідомив в Instagram про стосунки зі своєю новою дівчиною Брук Ірвін. Сем подав на розлучення з Брітні в серпні 2023 року після 14 місяців шлюбу. Розлучення було офіційно завершено в травні минулого року, коли пара досягла угоди. Про це пише Daily Mail.
30-річний актор і модель поділився новорічним постом, опублікувавши серію зворушливих знімків із Брук. Нова дівчина Сема Асгарі займається нерухомістю в Беверлі-Гіллз, Брентвуді та західній частині Лос-Анджелеса. Уперше пару помітили разом ще у вересні 2024 року. Але вони не афішували своїх стосунків.
Брук воліє залишатися в тіні. Сем не відзначив її на жодній зі своїх фотографій, а свій акаунт в Instagram з 400 підписниками вона тримає закритим.
Новий роман знаменує собою зміну в житті Сема, який нещодавно розповів Us Weekly, що зосередився на своїй кар'єрі.
"Зараз я зустрічаюся з дуже вимогливою дівчиною, і, знаєте, мені доводиться робити їй манікюр, водити її до парку для собак, годувати її гарною їжею і купувати їй дійсно смачні ласощі", — пожартував він, повідомивши, що завів собаку. І зазначив, що його надихають його сестри, які "викладаються на всі 100%".
Сем Асгарі та Брітні Спірс були разом із 2026 року. У 2021 році вони оголосили про заручини, а одружилися вже наступного року. Але шлюб тривав лише 14 місяців і пара розлучилася. Розлучення було офіційно завершено в травні 2024 року, коли пара досягла угоди.
У липні в пості в Instagram, який згодом був видалений, Брітні написала, що вона "Самотня як чорт!". І більше ніколи не буде ні з ким зустрічатися.
Зате співачці вдалося налагодити стосунки із синами від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Брітні нещодавно опублікувала фото з 18-річний Джейденом.
Минулого року її сини переїхали на Гаваї разом із батьком і його новою сім'єю, але, як повідомляється, Спірс "зосередилася" на відновленні стосунків із дітьми.
Нагадаємо, раніше знаменита американська співачка Брітні Спірс після низки розлучень, романів і скандальних витівок, схоже, почала нове життя. Зірка відмовилася від алкоголю, наркотичних препаратів і стосунків із "токсичними чоловіками"