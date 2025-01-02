Колишній чоловік Брітні Спірс знайшов собі нову дівчину

Сем Асгарі офіційно заявив про нові стосунки, опублікувавши фото зі своєю новою подругою Брук Ірвін.

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Колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі офіційно повідомив в Instagram про стосунки зі своєю новою дівчиною Брук Ірвін. Сем подав на розлучення з Брітні в серпні 2023 року після 14 місяців шлюбу. Розлучення було офіційно завершено в травні минулого року, коли пара досягла угоди. Про це пише Daily Mail.

Сем Асгарі та його нова дівчина Брук Ірвін

30-річний актор і модель поділився новорічним постом, опублікувавши серію зворушливих знімків із Брук. Нова дівчина Сема Асгарі займається нерухомістю в Беверлі-Гіллз, Брентвуді та західній частині Лос-Анджелеса. Уперше пару помітили разом ще у вересні 2024 року. Але вони не афішували своїх стосунків.

Брук воліє залишатися в тіні. Сем не відзначив її на жодній зі своїх фотографій, а свій акаунт в Instagram з 400 підписниками вона тримає закритим.

Сем Асгарі та його нова дівчина Брук Ірвін Фото: Sam Asghari/Instagram

Новий роман знаменує собою зміну в житті Сема, який нещодавно розповів Us Weekly, що зосередився на своїй кар'єрі.

"Зараз я зустрічаюся з дуже вимогливою дівчиною, і, знаєте, мені доводиться робити їй манікюр, водити її до парку для собак, годувати її гарною їжею і купувати їй дійсно смачні ласощі", — пожартував він, повідомивши, що завів собаку. І зазначив, що його надихають його сестри, які "викладаються на всі 100%".

Сем Асгарі та Брітні Спірс були разом із 2026 року. У 2021 році вони оголосили про заручини, а одружилися вже наступного року. Але шлюб тривав лише 14 місяців і пара розлучилася. Розлучення було офіційно завершено в травні 2024 року, коли пара досягла угоди.

Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: Getty Images

У липні в пості в Instagram, який згодом був видалений, Брітні написала, що вона "Самотня як чорт!". І більше ніколи не буде ні з ким зустрічатися.

Зате співачці вдалося налагодити стосунки із синами від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Брітні нещодавно опублікувала фото з 18-річний Джейденом.

Минулого року її сини переїхали на Гаваї разом із батьком і його новою сім'єю, але, як повідомляється, Спірс "зосередилася" на відновленні стосунків із дітьми.

Нагадаємо, раніше знаменита американська співачка Брітні Спірс після низки розлучень, романів і скандальних витівок, схоже, почала нове життя. Зірка відмовилася від алкоголю, наркотичних препаратів і стосунків із "токсичними чоловіками"