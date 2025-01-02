Бывший муж Бритни Спирс нашел себе новую девушку

Сэм Асгари официально заявил про новые отношения, опубликовав фото со своей новой подругой Брук Ирвин.

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Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари официально сообщил в Instagram об отношениях со своей новой девушкой Брук Ирвин. Сэм подал на развод с Бритни в августе 2023 года после 14 месяцев брака. Развод был официально завершен в мае прошлого года, когда пара достигла соглашения. Об этом пишет Daily Mail.

Сэм Асгари и его новая девушка Брук Ирвин

30-летний актер и модель поделился новогодним постом, опубликовав серию трогательных снимков с Брук. Новая девушка Сэма Асгари занимается недвижимостью в Беверли-Хиллз, Брентвуде и западной части Лос-Анджелеса. Впервые пару заметили вместе еще в сентябре 2024 года. Но они не афишировали свои отношения.

Брук предпочитает оставаться в тени. Сэм не отметил ее ни на одной из своих фотографий, а свой аккаунт в Instagram с 400 подписчиками она держит закрытым.

Сэм Асгари и его новая девушка Брук Ирвин Фото: Sam Asghari/Instagram

Новый роман знаменует собой перемену в жизни Сэма, который недавно рассказал Us Weekly, что сосредоточился на своей карьере.

"Сейчас я встречаюсь с очень требовательной девушкой, и, знаете ли, мне приходится делать ей маникюр, водить ее в парк для собак, кормить ее хорошей едой и покупать ей действительно вкусные лакомства", — пошутил он, сообщив, что завел собаку. И отметил, что его вдохновляют его сестры, которые "выкладываются на все 100%".

Сэм Асгари и Бритни Спирс были вместе с 2026 года. В 2021 году они объявили о помолвке, а поженились уже на следующий год. Но брак продлился только 14 месяцев и пара рассталась. Развод был официально завершен в мае 2024 года, когда пара достигла соглашения.

Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: Getty Images

В июле в посте в Instagram, который впоследствии был удален, Бритни написала, что она "Одинокая как черт!". И больше никогда не будет ни с кем встречаться.

Зато певице удалось наладить отношения с сыновьями от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Бритни недавно опубликовала фото с 18-летний Джейденом.

В прошлом году ее сыновья переехали на Гавайи вместе с отцом и его новой семьей, но, как сообщается, Спирс "сосредоточилась" на восстановлении отношений с детьми.

Напомним, ранее знаменитая американская певица Бритни Спирс после череды разводов, романов и скандальных выходок, похоже начала новую жизнь. Звезда отказалась от алкоголя, наркотических препаратов и отношений с "токсичными мужчинами"