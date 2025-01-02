Бывший муж Бритни Спирс нашел себе новую девушку
Сэм Асгари официально заявил про новые отношения, опубликовав фото со своей новой подругой Брук Ирвин.
Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари официально сообщил в Instagram об отношениях со своей новой девушкой Брук Ирвин. Сэм подал на развод с Бритни в августе 2023 года после 14 месяцев брака. Развод был официально завершен в мае прошлого года, когда пара достигла соглашения. Об этом пишет Daily Mail.
30-летний актер и модель поделился новогодним постом, опубликовав серию трогательных снимков с Брук. Новая девушка Сэма Асгари занимается недвижимостью в Беверли-Хиллз, Брентвуде и западной части Лос-Анджелеса. Впервые пару заметили вместе еще в сентябре 2024 года. Но они не афишировали свои отношения.
Брук предпочитает оставаться в тени. Сэм не отметил ее ни на одной из своих фотографий, а свой аккаунт в Instagram с 400 подписчиками она держит закрытым.
Новый роман знаменует собой перемену в жизни Сэма, который недавно рассказал Us Weekly, что сосредоточился на своей карьере.
"Сейчас я встречаюсь с очень требовательной девушкой, и, знаете ли, мне приходится делать ей маникюр, водить ее в парк для собак, кормить ее хорошей едой и покупать ей действительно вкусные лакомства", — пошутил он, сообщив, что завел собаку. И отметил, что его вдохновляют его сестры, которые "выкладываются на все 100%".
Сэм Асгари и Бритни Спирс были вместе с 2026 года. В 2021 году они объявили о помолвке, а поженились уже на следующий год. Но брак продлился только 14 месяцев и пара рассталась. Развод был официально завершен в мае 2024 года, когда пара достигла соглашения.
В июле в посте в Instagram, который впоследствии был удален, Бритни написала, что она "Одинокая как черт!". И больше никогда не будет ни с кем встречаться.
Зато певице удалось наладить отношения с сыновьями от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Бритни недавно опубликовала фото с 18-летний Джейденом.
В прошлом году ее сыновья переехали на Гавайи вместе с отцом и его новой семьей, но, как сообщается, Спирс "сосредоточилась" на восстановлении отношений с детьми.
Напомним, ранее знаменитая американская певица Бритни Спирс после череды разводов, романов и скандальных выходок, похоже начала новую жизнь. Звезда отказалась от алкоголя, наркотических препаратов и отношений с "токсичными мужчинами"