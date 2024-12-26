Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями (фото, видео)

Шон и Джейден посетили маму на Рождество. Впрочем, певица показала лишь младшего наследника.

Related video

Американская певица Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями впервые за долгое время. Семейными кадрами артистка поделилась в Instagram.

Бритни показала встречу с младшим сыном Джейденом от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

18-летний сын звезды встретил с ней Рождество. В эмоциональной заметке Спирс призналась, что была очень счастлива провести большой праздник в семейном кругу. Певица призналась, что к ней приехал также ее старший сын, 19-летний Шон. Впрочем, она так и не показала его.

"Лучшее Рождество в моей жизни!!! Я не видела своих ребят 2 года!!! Слезы радости и буквально в шоке, когда буквально каждый день сходила с ума, а сейчас переполнена любовью и благословением!!! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!!!" — написала Бритни.

На видео она обнимала и целовала своего наследника.

Бритни Спирс с сыном Джейденом Фото: Instagram/britneyspears

Слухи о воссоединении Бритни Спирс и ее сыновей начали ходить после того, как они разговаривали по телефону на День матери 2024. Адвокат Кевина Марк Винсент Каплан признал, что воссоединение семьи было сложным и требовало времени.

Бритни Спирс с сыном Джейденом Фото: Instagram/britneyspears

Бывший муж артистки Кевин Федерлайн перевез Шона Престона, Джейдена и других своих детей на Гавайи в августе 2023 года после того, как его жена Виктория Принс устроилась там тренером по волейболу.

Последние годы между Бритни и ее двумя детьми были довольно напряженные отношения.

Бритни Спирс с сыном Джейденом

Напомним, Бритни Спирс нашла общий язык с сыновьями.

Также Фокус писал о новом бизнесе Бритни Спирс.