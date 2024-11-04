"Вам это чертовски понравится!": Бритни Спирс объявила о запуске собственного ювелирного бренда (фото)

Певица, похоже, время зря не теряла. После неудачного старта съемок биографического фильма Бритни Спирс решила попробовать себя в роли предпринимателя и создала ювелирный бренд.

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Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс решила открыть новую главу в своей карьере. Поп-звезда на своей странице в Instagram 4 ноября объявила о запуске собственного ювелирного бренда "B Tiny".

42-летняя исполнительница хита Toxic опубликовала логотип своего последнего бизнес-проекта, где на розовом фоне изображен бутон розы и название бренда.

Она рассказала 41,9 миллионам своих подписчиков, что "очень взволнована" созданием компании, отметив, что на рынке скоро появятся новые ювелирные изделия, каждое из которых будет эксклюзивным и представлено в единственным экземпляре. Звезда поделилась фотографией и видео, на которых она демонстрирует образец цепочки на руку с синими и зелеными драгоценными камнями.

"Скоро выйдет моя первая линия украшений! Изящные, необычные и уникальные украшения! Я так взволнована! Понимаю, как круто быть художником, который может быть увлеченным в себе! Скоро выйдет B Tiny! Девочки, вам это чертовски понравится!", — написала исполнительница Baby One More Time.

Пока неясно, когда B Tiny поступит в продажу и какова будет его цена. Новое объявление Бритни о бизнес-проекте произвело фурор среди ее поклонников, собрав более 40 тысяч лайков в течение трех часов после публикации. Однако фанаты не смогли поделиться своими мыслями, поскольку вокалистка I'm a Slave 4 U отключила комментарии к посту.

Ранее, 11 октября, Фокус писал о том, что Бритни Спирс столкнулась с финансовым кризисом. Друзья опасаются, что капитал Спирс сокращается, а она не останавливается и продолжает тратить деньги. Выпуск ее биографического фильма, на котором звезда планировала заработать, поставлен на паузу.