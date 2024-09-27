Прорыв в ювелирном деле. Первый в мире рубин вырастили из "семени" прямо в платиновом кольце (фото)

Исследователи считают, что новый подход может устранить необходимость добычи драгоценных камней.

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В современном мире ювелирная промышленность является одной из самых развитых и востребованных отраслей, но теперь ученые считают, что в будущем у нас, возможно, не будет необходимости в добыче драгоценных камней — исследователи новый способ, не требующий этого, пишет IFLScience.

Впервые в мире ученые смогли вырастить рубин в естественной среде путем посадки "рубинового семени" в платиновое кольцо. Теперь авторы исследования из Университета Западной Англии считают, что их прорыв может изменить ювелирную отрасль — теоретически, нам больше не понадобится добывать, чтобы получить драгоценные камни.

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По словам ученой и ювелиру Софи Бунс из Университета Западной Англии, рубиновое "семя", используемое в исследовании, было создано из отходов драгоценных камней, которых предостаточно по всему миру. Ученой потребовалось четыре года, чтобы разработать процесс, способный превратить отходы в камень, идентичный добытым рубинам.

Команда надеется, что их открытие в дальнейшем сможет положить конец устоявшемуся мнению о том, что выращенные в лаборатории драгоценные камни являются "синтетическими", а значит менее ценными, чем добытые.

Бунс отмечает, что их новые драгоценные камни, по сути, растут по установленным природой схемам, что в итоге приводит к образованию природных граней, которые будут уникальными каждый раз, когда выращивается семя.

Процесс выращивания рубина из "семени" Фото: Sofie Boons

Команда полагает, что их новый способ выращивания драгоценных камней станет началом новой эры "городских добытых драгоценных камней". Она ознаменуется борьбой с недостатками как добытых в естественной среде, так и выращенных в лаборатории драгоценных камней. Отметим, что добыча может нанести вред окружающей среде из-за эрозии почвы, вырубки лесов и разрушения экосистемы, но выращенные в лаборатории драгоценные камни также имеют свои ограничения, поскольку их создание с нуля — это энергоемкий процесс.

По словам Бунс, процесс создания нового драгоценного камня начинается с кусочков отходов драгоценного материала или щебня — небольших кусочков драгоценных камней, используемых в промышленности. Далее их выращивают в печи с помощью раствора флюса, в результате чего прекрасный рубин вырастает всего за несколько дней.

Результаты показывают, что конечный результат структурно идентичен добытым рубинам с тем же качеством. Более того, ученые утверждают, что в мире полно отходного материала драгоценных камней, а потому у ювелирной промышленности не будет недостатка в материалах.

Бунс считает, что сегодня на Земле уже есть достаточно материала, чтобы прекратить добычу драгоценных камней. Ученая также надеется, что ее исследование будет масштабировано, а затем ювелиры по всему миру смогут использовать эти данные для создания своих украшений. Она также надеется расширить исследование, чтобы понять, какие еще драгоценные камни и каких цветов могут быть выращены в различных металлических структурах.

Новый процесс создания драгоценных камней считается инновационным и более устойчивым, а потому его использование может также снизить давление на планету, вызванное деятельностью человека.

Ранее Фокус писал о том, какой драгоценный камень формируется глубже всего на Земле.