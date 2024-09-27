Прорыв в ювелирном деле. Первый в мире рубин вырастили из "семени" прямо в платиновом кольце (фото)
Исследователи считают, что новый подход может устранить необходимость добычи драгоценных камней.
В современном мире ювелирная промышленность является одной из самых развитых и востребованных отраслей, но теперь ученые считают, что в будущем у нас, возможно, не будет необходимости в добыче драгоценных камней — исследователи новый способ, не требующий этого, пишет IFLScience.
Впервые в мире ученые смогли вырастить рубин в естественной среде путем посадки "рубинового семени" в платиновое кольцо. Теперь авторы исследования из Университета Западной Англии считают, что их прорыв может изменить ювелирную отрасль — теоретически, нам больше не понадобится добывать, чтобы получить драгоценные камни.
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По словам ученой и ювелиру Софи Бунс из Университета Западной Англии, рубиновое "семя", используемое в исследовании, было создано из отходов драгоценных камней, которых предостаточно по всему миру. Ученой потребовалось четыре года, чтобы разработать процесс, способный превратить отходы в камень, идентичный добытым рубинам.
Команда надеется, что их открытие в дальнейшем сможет положить конец устоявшемуся мнению о том, что выращенные в лаборатории драгоценные камни являются "синтетическими", а значит менее ценными, чем добытые.
Бунс отмечает, что их новые драгоценные камни, по сути, растут по установленным природой схемам, что в итоге приводит к образованию природных граней, которые будут уникальными каждый раз, когда выращивается семя.
Команда полагает, что их новый способ выращивания драгоценных камней станет началом новой эры "городских добытых драгоценных камней". Она ознаменуется борьбой с недостатками как добытых в естественной среде, так и выращенных в лаборатории драгоценных камней. Отметим, что добыча может нанести вред окружающей среде из-за эрозии почвы, вырубки лесов и разрушения экосистемы, но выращенные в лаборатории драгоценные камни также имеют свои ограничения, поскольку их создание с нуля — это энергоемкий процесс.
По словам Бунс, процесс создания нового драгоценного камня начинается с кусочков отходов драгоценного материала или щебня — небольших кусочков драгоценных камней, используемых в промышленности. Далее их выращивают в печи с помощью раствора флюса, в результате чего прекрасный рубин вырастает всего за несколько дней.
Результаты показывают, что конечный результат структурно идентичен добытым рубинам с тем же качеством. Более того, ученые утверждают, что в мире полно отходного материала драгоценных камней, а потому у ювелирной промышленности не будет недостатка в материалах.
Бунс считает, что сегодня на Земле уже есть достаточно материала, чтобы прекратить добычу драгоценных камней. Ученая также надеется, что ее исследование будет масштабировано, а затем ювелиры по всему миру смогут использовать эти данные для создания своих украшений. Она также надеется расширить исследование, чтобы понять, какие еще драгоценные камни и каких цветов могут быть выращены в различных металлических структурах.
Новый процесс создания драгоценных камней считается инновационным и более устойчивым, а потому его использование может также снизить давление на планету, вызванное деятельностью человека.
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