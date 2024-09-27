Прорив у ювелірній справі. Перший у світі рубін виростили з "насіння" просто у платиновому кільці (фото)

Дослідники вважають, що новий підхід може усунути необхідність видобутку дорогоцінних каменів.

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У сучасному світі ювелірна промисловість є однією з найрозвиненіших і тих, що мають найбільший попит, галузей, але тепер вчені вважають, що в майбутньому в нас, можливо, не буде необхідності у видобутку дорогоцінних каменів — дослідники винайшли новий спосіб, який не потребує цього, пише IFLScience.

Уперше у світі вчені змогли виростити рубін у природному середовищі способом посадки "рубінового насіння" в платинове кільце. Тепер автори дослідження з Університету Західної Англії вважають, що їхній прорив може змінити ювелірну галузь — теоретично, нам більше не знадобиться видобувати, щоб отримати дорогоцінні камені.

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За словами вченої і ювеліра Софі Бунс з Університету Західної Англії, рубінове "насіння", що використовується в дослідженні, було створено з відходів дорогоцінних каменів, яких більш ніж достатньо в усьому світі. Вченому знадобилося чотири роки, щоб розробити процес, здатний перетворити відходи на камінь, ідентичний видобутим рубінам.

Команда сподівається, що їхнє відкриття надалі зможе покласти край усталеній думці про те, що вирощене в лабораторії дорогоцінне каміння є "синтетичним", а отже, менш цінним, ніж видобуте.

Бунс зазначає, що їхні нові дорогоцінні камені, по суті, ростуть за встановленими природою схемами, що зрештою призводить до утворення природних граней, які будуть унікальними щоразу, коли вирощують насіння.

Процес вирощування рубіна з "насіння" Фото: Sofie Boons

Команда вважає, що їхній новий спосіб вирощування дорогоцінних каменів стане початком нової ери "міських видобутих дорогоцінних каменів". Вона ознаменується боротьбою з недоліками як видобутих у природному середовищі, так і вирощених у лабораторії дорогоцінних каменів. Зазначимо, що видобуток може завдати шкоди навколишньому середовищу через ерозію ґрунту, вирубку лісів і руйнування екосистеми, але вирощене в лабораторії дорогоцінне каміння також має свої обмеження, оскільки їхнє створення з нуля — це енергомісткий процес.

За словами Бунс, процес створення нового дорогоцінного каменю починається зі шматочків відходів дорогоцінного матеріалу або щебеню — невеликих шматочків дорогоцінного каміння, які використовуються в промисловості. Далі їх вирощують у печі за допомогою розчину флюсу, внаслідок чого прекрасний рубін виростає всього за кілька днів.

Результати показують, що кінцевий результат структурно ідентичний видобутим рубінам з тією ж якістю. Ба більше, вчені стверджують, що у світі повно відхідного матеріалу дорогоцінних каменів, а тому ювелірна промисловість не матиме нестачі в матеріалах.

Бунс вважає, що сьогодні на Землі вже є достатньо матеріалу, щоб припинити видобуток дорогоцінних каменів. Науковиця також сподівається, що її дослідження буде масштабовано, а потім ювеліри по всьому світу зможуть використовувати ці дані для створення своїх прикрас. Вона також сподівається розширити дослідження, щоб зрозуміти, які ще дорогоцінні камені і яких кольорів можуть бути вирощені в різних металевих структурах.

Новий процес створення дорогоцінних каменів вважається інноваційним і більш стійким, а тому його використання може також знизити тиск на планету, спричинений діяльністю людини.

Раніше Фокус писав про те, який дорогоцінний камінь формується найглибше на Землі.