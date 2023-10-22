Він усім відомий: який дорогоцінний камінь формується найглибше на Землі

Небагато дорогоцінних каменів можуть витримати сильний тиск у мантії Землі, але деяким він необхідний для кристалізації.

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Більшість дорогоцінних каменів залягають на глибині від 5 до 40 кілометрів під поверхнею нашої планети, але деякі знаходяться набагато глибше. То які ж дорогоцінні камені можна вважати найглибшими за рівнем залягання і як вони потрапляють на поверхню? Про це пише Live Science.

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Протягом довгого часу вважалося, що найглибшим дорогоцінним каменем на Землі є перидот. Це форма мінералу олівін, який становить понад 50% верхньої мантії Землі, що простягається на 410 км вниз від основи земної кори. Але 7 років тому вчені з'ясували, що на глибині 660 км знаходяться алмази, а 2 роки тому було виявлено, що ці камені також існують на глибині 750 км.

При цьому більшість алмазів було раніше виявлено у верхній мантії на глибині від 150 до 300 км, де тиск становить 20 тисяч атомосфер. Таким чином, за словами Лі Гроата з Університету Британської Колумбії, Канада, найглибшими дорогоцінними каменями на Землі тепер вважають саме алмази. Дослідження показують, що найглибші алмази на Землі кристалізувалися на глибинах від 600 до 750 км за тиском у 235 тисяч атмосфер.

Вважається, що алмази є дуже давніми каменями. Деякі з них утворилися приблизно 3,5 млрд років тому. Довговічність алмазів можна пояснити міцністю їхніх хімічних зв'язків, вважає Гроат.

Вважається, що алмази є дуже давніми каменями Фото: Live Science

Алмази складаються з вуглецю, і через те, що вони сформувалися під впливом величезного тиску, необхідна величезна сила, щоб зруйнувати хімічні зв'язки.

Алмази ближче до поверхні виносить особливий тип магми, який називається кімберлітом. Ця магма рухається зі швидкістю 30 м/с і на своєму шляху піднімає алмази вгору і це відбувається всього за кілька місяців.

Крім того, з алмазів створюють діаманти, а також інструменти, ці дорогоцінні камені містять у собі цінну наукову інформацію. За допомогою алмазів вчені можуть краще зрозуміти будову надр Землі, а також природу геологічних процесів, що відбуваються тут.

Наприклад, за допомогою вивчення алмазів учені з'ясували, що на ранньому етапі своєї історії Земля була не такою тектонічно активною, як зараз. Також дослідження показали, що вода в мантії знаходиться набагато глибше, ніж вважалося раніше.

Фокус уже писав про те, як унікальний алмаз віком 3 млрд років кидає виклик діамантовим нормам. У величезному світі дорогоцінних каменів увагу вчених привернуло одне дивовижне відкриття — Блакитний діамант Окаванго. Вагою 20,46 карата і елегантною овальною формою, цей дорогоцінний камінь є однією з найрідкісніших і найдивовижніших знахідок на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що було виявлено секретний компонент, необхідний для появи рожевих алмазів. Це дуже рідкісні дорогоцінні камені, і вчені з'ясували, яким чином вони з'явилися біля поверхні Землі.