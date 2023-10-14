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Технології та наука

Кольору древніх океанів: як унікальний алмаз віком 3 млрд років кидає виклик діамантовим нормам (фото)

Блакитний діамант Окаванго, Рідкісний блакитний діамант, Геологічна історія алмазів, Унікальні кольори діамантів, Утворення алмазів, Алмазні копальні Ботсвани, Геологія дорогоцінних каменів, Дорогоцінне каміння
Фото: Okavango Diamond Company | Діамант в полірованому вигляді

У величезному світі дорогоцінних каменів увагу науковців привернуло одне дивовижне відкриття — Блакитний діамант Окаванго. Вагою 20,46 карата та елегантною овальною формою, цей коштовний камінь є однією з найрідкісніших та найдивовижніших знахідок на нашій планеті.

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Виявлений на шахті Орапа в Ботсвані, Блакитний діамант Окаванго є справжнім дивом, а його неймовірне блакитне забарвлення викликає трепет в експертів і шанувальників. Багато хто описує його унікальний колір як такий, що не схожий на будь-який інший блакитний камінь, який коли-небудь бачили, пише IFLScience.

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Маркус тер Хаар з алмазної компанії "Окаванго" сказав: "З першої миті, коли ми побачили діамант, стало зрозуміло, що перед нами щось дуже особливе. Всі, хто бачив 20-каратний полірований діамант, дивувалися його унікальному забарвленню, яке багато хто вважає несхожим на будь-який інший блакитний камінь, який вони бачили раніше. Неймовірно незвично, що камінь такого кольору та природи походить з Ботсвани — така знахідка трапляється раз у житті".

Вважається, що він походить з глибини приблизно 668 кілометрів під поверхнею Землі — місця, де присутність бору є досить незвичною. Дивно, але Блакитний діамант Окаванго багатий на бор, перевершуючи за концентрацією азот, який набагато частіше зустрічається в більшості діамантів.

Глибокий, насичений синій колір діаманта Окаванго переплітається з геологічною історією Землі. Вважається, що бор проник вглиб Землі внаслідок зіткнення тектонічних плит, внаслідок чого одна плита занурилася під іншу, несучи з собою бор з океану.

Цей дивовижний процес, відомий як субдукція, стався близько трьох мільярдів років тому і досі до кінця не вивчений. Такі дорогоцінні камені, як Блакитний діамант Окаванго, допомагають вченим розгадати таємниці геологічного минулого нашої планети.

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Унікальний блакитний колір діаманта пов'язаний з давніми океанами
Фото: Okavango Diamond Company

Спочатку цей діамант знайшла компанія Okavango Diamond Company (ODC) в Ботсвані як необроблений камінь вагою 41,11 карата. Однак після ретельного огранювання та полірування алмаз класифікували як діамант типу IIb "Фантазійний глибокий синій" з овальним діамантовим огранюванням, що є найвищою класифікацією для синіх діамантів.

Діаманти зазвичай утворюються з атомів вуглецю, що робить їх безбарвними. Однак домішки можуть надавати їм різних кольорів, перетворюючи їх на рідкісні та цінні дорогоцінні камені.

Кольорові діаманти надзвичайно рідкісні, вони становлять близько 0,01 відсотка — один на 10 000, що видобуваються у світі. Серед них найрідкіснішими є блакитні, рожеві, зелені, фіолетові, помаранчеві та червоні діаманти, тоді як жовті та коричневі зустрічаються відносно частіше.

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Блакитний діамант "Окаванго" є свідченням неймовірних геологічних процесів Землі та таємниць, прихованих глибоко в її шарах. Продовжуючи досліджувати та вивчати алмази, ми отримуємо цінну інформацію про їхнє формування та поширення.

Але справа не лише в науковій цікавості; відкриття виняткових дорогоцінних каменів, таких як Блакитний діамант Окаванго, має і практичне значення. Ці дорогоцінні камені можуть дати цінну інформацію про геологічну історію Землі і допомогти нам зрозуміти умови, які призводять до їх унікальних кольорів. Крім того, ці чудові коштовності часто продаються за надзвичайно високими цінами, сприяючи розвитку економіки регіонів, де їх знаходять.

У світі рідкісних і цінних дорогоцінних каменів блакитний діамант Окаванго є свідченням таємниць нашої планети і краси, яку вона може створювати протягом мільярдів років. Ця надзвичайна знахідка запрошує нас оцінити чудеса, які Земля продовжує відкривати глибоко в своїх прихованих шарах.

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