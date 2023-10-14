Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Цвета древних океанов: как уникальный алмаз возрастом 3 млрд лет бросает вызов бриллиантовым нормам (фото)

Голубой бриллиант Окаванго, Редкий голубой бриллиант, Геологическая история алмазов, Уникальные цвета бриллиантов, Образование алмазов, Алмазные рудники Ботсваны, Геология драгоценных камней, Драгоценные камни
Фото: Okavango Diamond Company | Бриллиант в полированном виде

В огромном мире драгоценных камней внимание ученых привлекло одно удивительное открытие — Голубой бриллиант Окаванго. Весом 20,46 карата и элегантной овальной формой, этот драгоценный камень является одной из самых редких и удивительных находок на нашей планете.

Related video

Обнаруженный на шахте Орапа в Ботсване, Голубой бриллиант Окаванго является настоящим чудом, а его невероятный голубой окрас вызывает трепет у экспертов и поклонников. Многие описывают его уникальный цвет как не похожий на любой другой голубой камень, который когда-либо видели, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Маркус тер Хаар из алмазной компании "Окаванго" сказал: "С первого мгновения, когда мы увидели бриллиант, стало понятно, что перед нами нечто очень особенное. Все, кто видел 20-каратный полированный бриллиант, удивлялись его уникальному окрасу, который многие считают непохожим на любой другой голубой камень, который они видели раньше. Невероятно необычно, что камень такого цвета и природы происходит из Ботсваны — такая находка случается раз в жизни".

Считается, что он происходит из глубины примерно 668 километров под поверхностью Земли — места, где присутствие бора является довольно необычным. Удивительно, но Голубой бриллиант Окаванго богат бором, превосходя по концентрации азот, который гораздо чаще встречается в большинстве бриллиантов.

Глубокий, насыщенный синий цвет бриллианта Окаванго переплетается с геологической историей Земли. Считается, что бор проник вглубь Земли вследствие столкновения тектонических плит, в результате чего одна плита погрузилась под другую, унося с собой бор из океана.

Этот удивительный процесс, известный как субдукция, произошел около трех миллиардов лет назад и до сих пор до конца не изучен. Такие драгоценные камни, как Голубой бриллиант Окаванго, помогают ученым разгадать тайны геологического прошлого нашей планеты.

Голубой бриллиант Окаванго, Редкий голубой бриллиант, Геологическая история алмазов, Уникальные цвета бриллиантов, Образование алмазов, Алмазные рудники Ботсваны, Геология драгоценных камней, Драгоценные камни Fullscreen
Уникальный голубой цвет бриллианта связан с древними океанами
Фото: Okavango Diamond Company

Изначально этот бриллиант нашла компания Okavango Diamond Company (ODC) в Ботсване как необработанный камень весом 41,11 карата. Однако после тщательной огранки и полировки алмаз классифицировали как бриллиант типа IIb "Фантазийный глубокий синий" с овальной бриллиантовой огранкой, что является самой высокой классификацией для синих бриллиантов.

Бриллианты обычно образуются из атомов углерода, что делает их бесцветными. Однако примеси могут придавать им различные цвета, превращая их в редкие и ценные драгоценные камни.

Цветные бриллианты чрезвычайно редки, они составляют около 0,01 процента — один на 10 000, добываемых в мире. Среди них самыми редкими являются голубые, розовые, зеленые, фиолетовые, оранжевые и красные бриллианты, тогда как желтые и коричневые встречаются относительно чаще.

Важно
Ученые обнаружили секретный ингредиент создания розовых алмазов на Земле

Голубой бриллиант "Окаванго" является свидетельством невероятных геологических процессов Земли и тайн, скрытых глубоко в ее слоях. Продолжая исследовать и изучать алмазы, мы получаем ценную информацию об их формировании и распространении.

Но дело не только в научном любопытстве; открытие исключительных драгоценных камней, таких как Голубой бриллиант Окаванго, имеет и практическое значение. Эти драгоценные камни могут дать ценную информацию о геологической истории Земли и помочь нам понять условия, которые приводят к их уникальным цветам. Кроме того, эти великолепные драгоценности часто продаются по чрезвычайно высоким ценам, способствуя развитию экономики регионов, где они найдены.

В мире редких и ценных драгоценных камней голубой бриллиант Окаванго является свидетельством тайн нашей планеты и красоты, которую она может создавать на протяжении миллиардов лет. Эта необычайная находка приглашает нас оценить чудеса, которые Земля продолжает открывать глубоко в своих скрытых слоях.

Ранее Фокус писал о несправедливой случайности. Ученые подбросили 350 757 монет и доказали старую теорию.