Золушке и не снилось: топ-5 самых дорогих пар обуви в мире (фото, видео)

Стоимость такой обуви обусловлена не только эксклюзивностью и материалами, но и исторической ценностью.

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Качественная эксклюзивная обувь в принципе не может стоить дешево. Однако в мире есть туфли, которые оцениваются не просто дорого, а баснословно дорого. Фокус представляет самую дорогую обувь на планете.

Туфли Moon Star от Antonio Vietri ($19,9 млн)

Туфли Moon Star от Antonio Vietri в настоящее время являются самыми дорогими из когда-либо созданных. Они отличаются силуэтом сандалий на металлической серебряной платформе с толстой подошвой. Основа пары, в частности, включает в себя скульптурные каблуки из цельного золота, а также закрученные украшения из 30 карат бриллиантов. Блестящий стиль также был создан из аргентинского метеорита 1576 года. Впервые они были представлены в 2019 году на Неделе моды MIDE в Дубае.

Ценники обуви итальянского мастера Антонио Виетри часто варьируются от тысяч до миллионов долларов. В 2017 году он также попал в заголовки новостей из-за своих мужских лоферов, которые отличались плетеным верхом, изготовленным из 24-каратного золота, и продавались по цене от более чем $26 тысяч (мужские) до более чем $32 тысяч (женские). Такой высокий ценник обусловлен эксклюзивностью материалов и использованием драгоценных камней.

Туфли-лодочки Passion Diamond Shoes от Jada Dubai и Passion Jewellers ($17 млн)

Эти туфли на высоком каблуке сделаны из золота, кожи и шелка и украшены почти 240 бриллиантами, а носок каждой туфли венчает чистейший бриллиант D-цвета в 15 карат. В настоящее время пара Passion Diamond Shoes находится в отеле Burj-al Arab.

Туфли Debbie Wingham ($15,1 млн)

Британский дизайнер Дебби Уингем представила эти ультра-роскошные туфли на шпильке Diamond в 2017 году на мероприятии Dubai Raffles Hotel Tea Time. Заказанные неназванной семьей из Дубая, ОАЭ, на день рождения, они напоминают торт. Ее творение было совместным проектом с Крисом Кэмпбеллом, современным художником из Флориды. Туфли украшены драгоценными камнями, включая редкие розовые бриллианты весом 3 карата и голубые бриллианты весом 1 карат. Кроме того, есть четыре бриллианта весом 3 карата и 1000 бриллиантов-указок в платиновой оправе. Пара также имеет золотые подошвы и молнии, а также 24-каратную золотую краску на коже. Строчка была выполнена 18-каратной золотой нитью и имеет инкрустацию золотой нитью. Туфли были завершены акцентом из розового золота и кожаным иранским цветком жасмина в центре туфли.

На создание этого экстравагантного творения обоим дизайнерам потребовалось более 100 часов.

Фото: Wealth Planters Group

Туфли, брошенные в президента Джорджа Буша-младшего ($10 млн)

Пара обуви, брошенная в 2008 году в тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего во время пресс-конференции, является одной из самых дорогих в мире. Туфли принадлежали иракскому журналисту по имени Мунтадар аль-Заиди. Его туфли имеют огромную ценность в $10 млн. Такая цена появилась после того, как 66-летний саудовский мужчина был готов заплатить эту сумму за обе туфли, которые он назвал "медалью свободы", и даже собирался продать всю свою недвижимость, только чтобы купить эти туфли.

Компания, которая, как полагают, изготовила туфли, зафиксировала всплеск продаж до 300 000 заказов за неделю из-за онлайн-игр с метанием обуви, вдохновленных инцидентом.

Рубиновые туфельки Harry Winston ($3 млн)

Созданная в честь 50-летия "Волшебника страны Оз", пара рубиновых туфель Harry Winston оценивается в $3 млн. Хотя она отличается от оригинальных туфель в фильме, эта пара украшена 1350 каратами рубинов и 50 каратами бриллиантов.

Мастерам потребовалось около двух месяцев, чтобы вручную пришить все 4600 рубиновых камней к туфлям.

Фото: Fashion Knowledge

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