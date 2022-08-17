В Амстердаме изношенные кроссовки превращают в дизайнерские мюли (видео)

Одна пара такой обуви стоит 580 евро.

Йелске Петерсон и Джара Ступ из Амстердама создали бренд под названием Peterson Stoop, который позиционирует себя маркой без гендера и студией этического дизайна, предлагающей "веселый и остроумный" подход к производству и ремонту обуви. Недавно они представили мюли, созданные из поношеных кроссовок. Наряду с оригинальной обувью у них получились настоящие арт-объекты.

Для серии мюлей под названием PS Synergy Color Pop Mule студия использовала более 500 старых пар, создавая каждый раз уникальную обувь, рисунок на которой не повторяется. В случае заказа пары этих мюлей девушки запакуют ее в пыльник из б/у мужской рубашки, положат в старую коробку Nike и завернут в прочитанную голландскую газету. Таким образом Peterson Stoop продвигает осознаное потребление и сохранение природных ресурсов.

"Мы разобрали более 500 подержанных пар обуви ярких цветов. В основном Nike Air Force и Adidas Stan Smith. Из этих маленьких кусочков мы создали материал, который мы называем новой кожей. Из этой новой кожи мы вырезаем выкройки нашего PS Synergy Mule.Каждая пара уникальна в своем роде. Показаны руки первого производителя в непрошитых стежках. Обычно производится во Вьетнаме, Индии или Китае. Следующий интересный слой привносит в обувь предыдущий владелец, износ является признаком энергии и движения, которые были вложены в материал. Разбирая обувь, мы захватили эту энергию в материале. Синергия между Nike и Adidas делает эти кроссовки такими красивыми и неприятными одновременно", – говорится в описании продукта в Instagram.

Прежде чем создать свой бренд, Йелске и Джара копили опыт, работая в мастерских по ремонту обуви и кожевенных заводах, что позволило им сегодня реализовать свою собственную концепцию деконструкции винтажных кроссовок. Часто созданные из натуральных материалов, таких как пробка и кожа, конечный продукт приводит к тому, что любимая обувь от New Balance, ASICS получает новую стильную жизнь.

[ + – ] Йелске Петерсон и Джара Ступ – основательницы бренда Peterson Stoop

Студия принимает не только частные заказы, но и сотрудничают с такими магазинами и брендами как Kapital, Matches Fashion и Selfridges.

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