В Амстердамі зношені кросівки перетворюють на дизайнерські мюлі (відео)

Одна пара такого взуття коштує 580 євро.

Йелске Петерсон і Джара Ступ з Амстердама створили бренд під назвою Peterson Stoop, який позиціонує себе маркою без гендера та студією етичного дизайну, що пропонує "веселий і дотепний" підхід до виробництва та ремонту взуття. Нещодавно вони представили мюлі, створені з поношених кросівок. Поряд з оригінальним взуттям у них вийшли справжні арт-об'єкти.

Для серії мюлей під назвою PS Synergy Color Pop Mule студія використовувала понад 500 старих пар, щоразу створюючи унікальне взуття, малюнок на якому не повторюється. У разі замовлення пари цих мюлей дівчата запакують її в пильовик з уживаної чоловічої сорочки, покладуть у стару коробку Nike і загорнуть в прочитану голландську газету. Так Peterson Stoop просуває усвідомлене споживання і збереження природних ресурсів.

"Ми розібрали понад 500 уживаних пар взуття яскравих кольорів. Переважно Nike Air Force та Adidas Stan Smith. З цих маленьких шматочків ми створили матеріал, який ми називаємо новою шкірою. З цієї нової шкіри ми вирізаємо викрійки нашого PS Synergy Mule. Кожна пара унікальна в своєму роді. Показані руки першого виробника в непрошитих стібках. Зазвичай виробляється у В'єтнамі, Індії чи Китаї. Наступний цікавий шар привносить у взуття попередній власник, знос є ознакою енергії та руху, які були вкладені в матеріал. Розбираючи взуття, ми захопили цю енергію у матеріалі. Синергія між Nike та Adidas робить ці кросівки такими красивими і неприємними одночасно", — йдеться в описі продукту в Instagram.

Перш ніж створити свій бренд, Йелске та Джара накопичували досвід, працюючи у майстернях із ремонту взуття та шкіряних заводах, що дозволило їм сьогодні реалізувати свою власну концепцію деконструкції вінтажних кросівок. Часто створені з натуральних матеріалів, таких як корок і шкіра, кінцевий продукт призводить до того, що улюблене взуття від New Balance, ASICS отримує нове стильне життя.

[ + – ] Йелске Петерсон та Джара Ступ – засновниці бренду Peterson Stoop

Студія приймає не лише приватні замовлення, а й співпрацюють з такими магазинами та брендами як Kapital, Matches Fashion та Selfridges.

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