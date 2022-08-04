Heineken випустили кросівки з пивом у підошві

А в язичку, у спеціальній кишеньці, захована відкривачка для пивних кришок

Heineken у партнерстві з дизайнером кросівок The Shoe Surgeon випустили свою лімітовану пару з пивом у підошві. Її заповнили за допомогою тонкого шприца. Тож, за бажання, його можна звідти витягти. Про це пише LBBonline.

Справжнє ім'я The Shoe Surgeon (Взуттєвого хірурга) Домінік Сіамброне, його кастомізовані кросівки носять Леброн Джеймс, ді-джей Халед та Дрейк.

[ + – ] Домінік Сіамброне з "пивними" кросівками Фото: Heineken

Колаборація отримала назву Heinekicks і її представлять у Сінгапурі, а дизайнер заявляє, що це перша пара кросівок, яка в прямому розумінні цього слова дозволяє йти пивом, адже в підошву залили Heineken Silver.

"Ми поділяємо пристрасть до інновацій, розсуваємо кордони і створили дизайн, щоб показувати це. Взуття не тільки втілює в собі енергію Heineken Silver, але й буквально несе її. Я не можу сказати, що колись розробляв кросівки, які містять справжнє пиво", — повідомив Домінік, який передбачливо забезпечив свої кросівки відкривачкою для пивних кришок у спеціальній кишеньці.

Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken Фото: Heineken

Новинку випустять у лімітованій колекції. Всі 32 пари з'являться у продажу в Сінгапурі у четвертому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, наповнювати підошви кросівок рідинами Домінік здогадався не першим. Раніше бруклінський бренд MSCHF створив "кросівки Ісуса" зі святою водою в підошві, ладаном та розп'яттям.

А відомий співак Lil Nas X разом із цим колективом створив "сатанинські" кросівки з людською кров'ю в підошві.