Репер Lil Nas X випускає "сатанинські кросівки" Nike з людською кров'ю

Скандальне взуття музикант створив спільно з дизайнерами з арт-колективу MSCHF

Репер Lil Nas X, який нещодавно випустив провокаційний кліп, знятий українським режисером Танею Муінне, зайнявся виробництвом взуття. Спільно з арт-колективом MSCHF він створив "сатанинські кросівки" з людською кров'ю та іншими диявольськими атрибутами. Компанія Nike, чиї кросівки вони використовували, уже відхрестилася від цієї колаборації. Про це пише CNN.

Satan Shoes випустять обмеженою серією в 666 штук, коштувати вони будуть 1018 доларів за пару, що є відсиланням до Біблії. Євангеліє від Луки, глава 10, вірш 18, говорить: "Він же сказав їм: Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка".

Використовувалася модель Nike Air Max 97, її прикрасили пентаграмою, перевернутим хрестом, а в підошву закачали червону фарбу з краплею людської крові. Представник MSCHF сказав, що кров була надана членами арт-колективу, додавши: "Ми любимо жертвувати заради нашого мистецтва". Поставлятися кросівки будуть у червоній коробці із зображенням сцен Страшного суду.

Компанія Nike вже заявила, що не брала участі в створенні модифікованих кросівок. "У нас немає стосунків з Lil Nas або MSCHF. Nike не розробляла і не випускала це взуття, і ми не підтримуємо їх", — заявили в компанії. Дизайнери MSCHF підтвердили цю інформацію, повідомивши, що Nike ніякого відношення до них не має.

"Сатанинські кросівки" вже викликали бурю обурення в мережі. Політики і релігійні діячі назвали "єрессю" і "злом". Висловилися в такому ключі губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем і євангельський пастор Марк Бернс.

[ + – ] Усі фото: MSCHF

MSCHF відомий своїми провокаціями. Так, у 2019 році вони випустили "кросівки Ісуса" зі святою водою з річки Йордан і хрестом. Таким чином вони намагалися показати абсурдність модних колаборацій і дурість тих, хто витрачає шалені гроші на речі від "культових" брендів на кшталт Supreme і Kith. Використовувалася все та ж модель Nike Air Max 97.

Також арт-колектив продавав ноутбук, на якому встановлені одні з найнебезпечніших комп'ютерних вірусів у світі, за 1,3 мільйона доларів. А в лютому вони розрізали 4 сумки Hermès Birkin, щоб створити колекцію сандалів за ціною від 34 000 до 76 000 доларів.