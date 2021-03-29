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Репер Lil Nas X випускає "сатанинські кросівки" Nike з людською кров'ю

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Репер Lil Nas X і "сатанинський кросівок"
Фото: MSCHF | Репер Lil Nas X і "сатанинський кросівок"

Скандальне взуття музикант створив спільно з дизайнерами з арт-колективу MSCHF

Репер Lil Nas X, який нещодавно випустив провокаційний кліп, знятий українським режисером Танею Муінне, зайнявся виробництвом взуття. Спільно з арт-колективом MSCHF він створив "сатанинські кросівки" з людською кров'ю та іншими диявольськими атрибутами. Компанія Nike, чиї кросівки вони використовували, уже відхрестилася від цієї колаборації. Про це пише CNN.

Satan Shoes випустять обмеженою серією в 666 штук, коштувати вони будуть 1018 доларів за пару, що є відсиланням до Біблії. Євангеліє від Луки, глава 10, вірш 18, говорить: "Він же сказав їм: Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка".

Репер Lil Nas X, "сатанинські кросівки"
Репер Lil Nas X, "сатанинські кросівки"

Використовувалася модель Nike Air Max 97, її прикрасили пентаграмою, перевернутим хрестом, а в підошву закачали червону фарбу з краплею людської крові. Представник MSCHF сказав, що кров була надана членами арт-колективу, додавши: "Ми любимо жертвувати заради нашого мистецтва". Поставлятися кросівки будуть у червоній коробці із зображенням сцен Страшного суду.

Компанія Nike вже заявила, що не брала участі в створенні модифікованих кросівок. "У нас немає стосунків з Lil Nas або MSCHF. Nike не розробляла і не випускала це взуття, і ми не підтримуємо їх", — заявили в компанії. Дизайнери MSCHF підтвердили цю інформацію, повідомивши, що Nike ніякого відношення до них не має.

Репер Lil Nas X, "сатанинські кросівки"
Репер Lil Nas X, "сатанинські кросівки"

"Сатанинські кросівки" вже викликали бурю обурення в мережі. Політики і релігійні діячі назвали "єрессю" і "злом". Висловилися в такому ключі губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем і євангельський пастор Марк Бернс.

Репер Lil Nas X, "сатанинські кросівки"
Усі фото: MSCHF

MSCHF відомий своїми провокаціями. Так, у 2019 році вони випустили "кросівки Ісуса" зі святою водою з річки Йордан і хрестом. Таким чином вони намагалися показати абсурдність модних колаборацій і дурість тих, хто витрачає шалені гроші на речі від "культових" брендів на кшталт Supreme і Kith. Використовувалася все та ж модель Nike Air Max 97.

Також арт-колектив продавав ноутбук, на якому встановлені одні з найнебезпечніших комп'ютерних вірусів у світі, за 1,3 мільйона доларів. А в лютому вони розрізали 4 сумки Hermès Birkin, щоб створити колекцію сандалів за ціною від 34 000 до 76 000 доларів.