Рэпер Lil Nas X выпускает "сатанинские кроссовки" Nike с человеческой кровью

Уже ставшую скандальной обувь музыкант создал совместно с дизайнерами из арт-коллектива MSCHF

Рэпер Lil Nas X, недавно выпустивший провокационный клип, снятый украинским режиссером Таней Муиньо, занялся производством обуви. Совместно с арт-коллективом MSCHF он создал "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью и прочими дьявольскими атрибутами. компания Nike, чьи кроссовки они использовали, уже открестилась от данной коллаборации. Об этом пишет CNN.

Satan Shoes выпустят ограниченной серией в 666 штук, стоить они будут 1018 долларов за пару, что является отсылкой к Библии. Евангелие от Луки, глава 10, стих 18, гласит: "Он же сказал им: Я видел сатану, упавшего с неба, как молния".

Использовалась модель Nike Air Max 97, ее украсили пентаграммой, перевернутым крестом, а в подошву закачали алую краску с каплей человеческой крови. Представитель MSCHF сказал, что кровь была предоставлена ​​членами арт-коллектива, добавив: "Мы любим жертвовать ради нашего искусства". Поставляться кроссовки будут в красной коробке с изображением сцен Страшного суда.

Компания Nike уже заявила, что не участвовала в создании модифицированных кроссовок. "У нас нет отношений с Lil Nas или MSCHF. Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не поддерживаем их", — заявили в компании. Дизайнеры MSCHF подтвердили эту информацию, сообщив, что Nike никакого отношения к ним не имеет.

"Сатанинские кроссовки" уже вызвали бурю возмущения в Сети. Политики и религиозные деятели назвали "ересью" и "злом". Высказались в таком ключе, среди прочи, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и евангелический пастор Марк Бернс.

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MSCHF известен своими провокациями. Так, в 2019 году они выпустили "кроссовки Иисуса" со святой водой из реки Иордан и крестом. Таким образом они старались показать абсурдность модных коллабораций и глупость тех, кто тратит безумные деньги на вещи от "культовых" брендов вроде Supreme и Kith. Использовалась все та же модель Nike Air Max 97.

Также арт-коллектив продавал ноутбук, на котором установлены одни из самых опасных компьютерных вирусов в мире, за 1,3 миллиона долларов. А в феврале они разрезали 4 сумки Hermès Birkin, чтобы создать коллекцию сандалий по цене от 34 000 до 76 000 долларов.