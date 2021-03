Украинский клипмейкер Таня Муиньо сняла провокационный клип для рэпера Lil Nas X

Премьера клипа состоялась сегодня, 26 марта и в нем рэпер предстал в образе Евы, змея-искусителя и еще ряда персонажей

Украинский клипмейкер и режиссер Таня Муиньо сняла клип для рэпера Lil Nas X на трек Montero (Call Me By Your Name). Клип представили сегодня, 26 марта.

В клипе рэпер предстал сразу в нескольких образах: Евы в райском саду, змея-искусителя, мученика в Колизее и павшего ангела, который соблазняет самого дьявола. Название клипа состоит из настоящего имени рэпера — Монтеро Ламар Хилл — и из названия фильма Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".

До премьеры клипа Lil Nas X опубликовал твит-письмо, которым обратился к себе 14-летнему:

"Я знаю, мы обещали, что не совершим каминг-аута, я знаю, что мы обещали не быть "таким" геем, я знаю, что мы обещали умереть с этим секретом, но это признание открывает двери к более легкой жизни многим другим квир-людям. Ты знаешь, я очень боюсь, люди разозлятся, будут говорить, что я нарочно играю на актуальной теме. Но правда в том, что я тот, кто я есть", — говорится в сообщении.

Lil Nas X — американский рэп-исполнитель, ставший известным в 2019 году благодаря своему кантри-рэп синглу Old Town Road. Хит занял первое место в американских чартах и стал самым продаваемым треком первой половины 2019 года. Montero (Call Me By Your Name) — первая работа музыканта с ноября 2020 года, когда вышел трек Holiday.

Таню Муиньо — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Ее отец – кубинец, мать – украинка. В детстве Таня много времени провела в Гаване, сейчас проживает в Одессе. Она снимала клипы для Monatik, Layan, "Время и Стекло", Скриптонита, Кэти Перри, и Cardi B.