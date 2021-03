Український кліпмейкер Таня Муїньо зняла провокаційний кліп для репера Lil Nas X

Прем'єра кліпу відбулася сьогодні, 26 березня і в ньому репер постав в образі Єви, змія-спокусника і ще ряду персонажів.

Український кліпмейкер і режисер Таня Муїньо зняла кліп для репера Lil Nas X на трек Montero (Call Me By Your Name). Кліп представили сьогодні, 26 березня.

У кліпі репер постав відразу у декількох образах: Єви в райському саду, змія-спокусника, мученика в Колізеї і полеглого янгола, який спокушає самого диявола. Назва кліпу складається зі справжнього імені репера — Монтеро Ламар Хілл — і з назви фільму Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм імʼям".

До премʼєри кліпу Lil Nas X опублікував твіт-лист, яким звернувся до себе 14-річного:

"Я знаю, ми обіцяли, що не зробимо камінг-ауту, я знаю, що ми обіцяли не бути "таким" геєм, я знаю, що ми обіцяли померти з цим секретом, але це визнання відкриває двері до легшого життя багатьом іншим квір-людям. Ти знаєш, я дуже боюся, люди розлютяться, говоритимуть, що я навмисне граю на актуальній темі. Але правда у тому, що я той, хто я є", — йдеться у повідомленні.

Lil Nas X — американський реп-виконавець, який став відомим у 2019 році завдяки своєму кантрі-реп синглу Old Town Road. Хіт зайняв перше місце в американських чартах і став найбільш продаваним треком першої половини 2019 року. Montero (Call Me By Your Name) — перша робота музиканта з листопада 2020 року, коли вийшов трек Holiday.

Таня Муїньо — український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Її батько — кубинець, мати — українка. У дитинстві Таня багато часу провела в Гавані, зараз проживає в Одесі. Вона знімала кліпи для Monatik, Layan, "Время и Стекло", Скриптоніта, Кеті Перрі, і Cardi B.