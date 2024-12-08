Священик-екзорцист розповів, як розпізнати одержимих дияволом людей

Незважаючи на те, що вчені не вірять в одержимість бісами і пояснюють дивну поведінку людей психологічними розладами, отець Мартінс наводить абсолютно протилежні аргументи зі своєї практики.

Отець Карлос Мартінс, католицький священик, широко відомий як експерт з екзорцизму, демонології та духовної війни, а також глава Treasures of the Church, служіння євангелізації, яке допомагає людям пізнати Бога через мощі святих, стверджує, що диявол – реальний, і він зустрічався з ним "віч-на-віч". Про це пише Daily Mail.

Святий отець за 20 років свого служіння Богу провів безліч обрядів екзорцизму, очищаючи людей, яких переслідували голоси, непритомність і рани, що зникали.

"Екзорцистів часто запитують, чи є демонічна поведінка, зображена в знаменитому фільмі 1973 року "Той, хто виганяє диявола", точною. За винятком одного явища – повороту голови одержимого на 360 градусів – усе у фільмі зображує те, що може зробити одержима людина", – відповів він.

Трейлер фільму "Той, хто виганяє диявола", 1973

За його словами, серед інших ознак одержимості демонами, які він бачив, – левітація, різкі зміни рис обличчя і відраза до Бога.

У своїй книзі "Досьє екзорциста: правдиві історії про реальність зла і як його перемогти" він розповідає історії, свідком яких був під час сеансів вигнання бісів. Так, автор описує, як жінка середніх років перед початком обряду екзорцизму "зчепилася під руку з чоловіком, чия робота полягала в тому, щоб утримувати її, і перекинула його через голову, начебто він був ганчірковою лялькою".

Отець Карлос Мартінс вірить у бісів і демонів Фото: fathercarlosmartins.com

"Чоловік був зростом понад 180 см і важив під 140 кг. Зробивши повний переворот у повітрі, він приземлився на підлогу за три метри перед нею. Потім жінка вказала пальцем на найближчий вимикач світла на стіні, приблизно за 3,6 метра від неї. Один із гвинтів, що утримують кришку вимикача, відкрутився і метнувся в її відкриту праву руку по повітрю. Вона встромила його у своє ліве передпліччя. Пізніше, під час того ж сеансу, вона вдарила мене по обличчю з такою силою, що мені знадобилося дві операції, щоб відновити пошкодження, отримані черепом", – пише він.

Натомість учені вважають, що йдеться не про одержимість демонами, а про психологічні розлади.

"Деякі пацієнти, яких вважали одержимими демонами і лікували нейролептиками, згодом пережили ремісію, що свідчить на користь біохімічної теорії. Також може бути можлива пояснювальна роль, пов'язана з ненормальним функціонуванням структур стовбура мозку в ділянці четвертого шлуночка, спричинена генетичними або екологічними факторами чи їхньою комбінацією", – розповів доктор Амін Мухаммад Гадіт, професор психіатрії в Меморіальному університеті Ньюфаундленда, Канада.

Інші дослідження припускають, що синдром одержимості є результатом психологічних чинників, таких як важке психічне захворювання, травма, масова істерія або культурні переконання.

Однак у отця Мартінса є багато історій, які суперечать твердженням учених.

"Люди запитують мене, як це – битися з дияволом. Мій противник – сама ненависть. Коли я входжу в кімнату, щоб провести обряд екзорцизму, презирство і зневага стародавнього змія, того, хто відмовився підкорятися Богові, того, хто змусив наших прабатьків впасти, того, хто тішиться всіма людськими нещастями та стражданнями, зустрічають мене віч-на-віч", – підкреслює він.

Отець Мартінс і голлівудський актор і режисер Мел Гібсон

Серед тих, хто пройшов через руки отця Мартіна, – Шеріл, яка не могла завагітніти від свого чоловіка Марка. Через безуспішні спроби завести дитину вона впала в депресію і заповнила порожнечу одержимістю дитячим одягом, підгузками, дитячими іграшками та дитячим ліжечком. Але все змінилося на гірше, коли вона почала збирати мертвих комах, включно з цвіркунами, кониками, шершнями, міллю і метеликами, і класти їх поруч із порожнім дитячим ліжечком.

"Хтось сказав мені, що вони допоможуть мені завагітніти. Коли вони вмирають, їхні духи бродять навколо тіл у пошуках місця для зародження нового життя. Смерть вивільняє життєву енергію. Я хочу, щоб ця енергія допомогла зачати дитину в моїй утробі", – пояснювала вона.

Потім ліжечко стало заповнюватися мертвими білками і птахами, що все більше лякало Марка. Шеріл також заплатила тисячі доларів екстрасенсу, який порадив їй використовувати життєву енергію мертвих тварин, щоб завагітніти.

Пара пішла в зоомагазин і купила кількох щурів. Коли Марк побачив, що Шеріл з ними потім зробила, то був у шоці.

Коли він зазирнув до кімнати, його дружина стояла над кількома мертвими гризунами, один з яких все ще смикався. Побачивши Марка, Шеріл надзвичайно низьким, чужим голосом сказала йому: "Тримайся подалі від щурів".

Зрештою він звернувся до отця Мартінса, який провів вісім сеансів екзорцизму, щоб допомогти Шеріл.

"Потрібні були біль, приниження і безсилля від демонічної одержимості, щоб переконати Шеріл звернутися до Бога, а не до материнства, за змістом", – розповів священик.

Отець Мартінс, який також є продюсером і ведучим ExorcistFiles.tv, зазначив, що він був би задоволений, будучи священиком, не зустрічаючи жодного демона:

"Хоча це і радість – виконувати цю роботу, мені ніколи не подобалося зустрічатися з дияволом і його поплічниками".

Отець Карлос Мартінс часто роздає інтерв'ю, розповідаючи про екзорцизм

Раніше Фокус писав, що в Британії співачка, яка "вийшла заміж за привида", хоче пройти обряд екзорцизму.