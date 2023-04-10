У Британії співачка, яка "вийшла заміж за примару", хоче пройти обряд екзорцизму (фото)

Рокерка Brocarde, яка вийшла заміж за свого чоловіка-привида Едвардо на Геловін 2022 року, каже, що хоче піти. Вона стверджує, що не вірила в надприродне, перш ніж зустріла свого чоловіка в спальні.

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38-річна співачка з Великої Британії Brocarde, яка стверджує, що вийшла заміж за примару торік, звернулася за порадою щодо свого шлюбу до медіума. Тепер вона подумує про екзорцизм, бо її "примарний" чоловік перетворює її життя на "пекло". Про це повідомляє Ladbible.

Видання зазначає, що на Геловін у 2022 році британка "вступила в шлюб" із привидом Едвардо. Вона розповіла, що познайомилася з ним лише п'ять місяців тому, і вже тоді вийшла за нього заміж. Тепер співачка шкодує про це рішення через його постійні "переслідування".

Дівчина каже, що більше не хоче бути заміжньою за своїм "чоловіком", який, як вона стверджує, є привидом вікторіанського солдата, але він не бажає її відпускати.

Дівчина стверджує, що її чоловік є "примарою вікторіанського солдата" Фото: Instagram/Brocarde

Жінка висловила бажання звернутися до екзорциста, щоб остаточно позбутися свого "набридливого обранця".

"Я на межі своїх сил. Я не хочу визнавати поразку, але мені здається, що шлюб із привидом не працює", — зізналася Brocarde.

Британка розповіла, що в останні кілька місяців вона відчуває глибоку депресію і вважає, що Едвардо мучить її, адже він незадоволений тим, що вона хоче кинути його.

Дівчина за допомогою медіуму сказала своєму чоловікові-примарі, щоб він "перестав ставитися до їхніх стосунків так серйозно". Однак результатом цього було те, що він став її "переслідувати", вдаючись до використання "криків дитини, що плаче".

Чоловік став її "переслідувати", вдаючись до використання "криків дитини, що плаче" Фото: Instagram/Brocarde

Співачка стверджує, що не вірила у надприродне, перш ніж зустріла свого чоловіка у спальні.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік одружився з "точною копією" своєї дочки. Кріс і Савана з Арізони з самого початку приховували свої стосунки, думаючи, що їх засуджуватимуть за різницю у віці. Хвилю обурення викликало те, що нова супутниця чоловіка виявилася дуже схожою на його дочку.

Також повідомлялося, що у США 21-річна дівчина спить у собачій клітці. Американка Лія Паркер вважає, що незвичайне місце, де вона спить, набагато комфортніше, ніж її ліжко, попри його маленькі розміри. Дівчина каже, що ночує там скоріше з міркувань самозаспокоєння.