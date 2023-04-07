"Я зробила помилку": чоловік одружився з "точною копією" своєї дочки (фото)

Кріс та Савана з Арізони з самого початку приховували свої стосунки, думаючи, що їх засуджуватимуть за різницю у віці. Хвилю обурення викликало те, що нова подруга чоловіка виявилася дуже схожою на його дочку.

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44-річний Кріс з Арізони (США) був змушений захищати свої стосунки з 28-річною Саваною після того, як його засудили за те, що нова дружина виглядає як "точна копія" його дочки. Про це повідомляє The Mirror.

Американець є власником салону краси. Він познайомився з Саваною коли вона почала працювати у нього перукарем і він швидко перейнявся до неї почуттями. У той час Кріс переживав розлучення, через яке його життя пішло шкереберть.

"Ми познайомилися коли я прийшла до його салону, я проходила там співбесіду на посаду стиліста і не була зацікавлена в будь-яких стосунках", — згадує американка.

Кріс (ліворуч), з дочкою Тіззі (у центрі) та дружиною Саваною (праворуч) Фото: brit

Тільки після розлучення Кріс дозволив собі проводити більше часу з Саваною, знаходячи приводи, щоб поговорити з нею, коли вона була на зміні.

"Щойно я розлучився зі своєю колишньою я став більше розмовляти з нею, бути поряд з нею. Я відчув, що між нами є щось особливе. Я ніколи не відчував цього раніше", — розповів чоловік.

Закохана пара з самого початку приховувала свої стосунки, знаючи, що їх засуджуватимуть за це, тим більше, що дочка Кріса, 21-річна Тіззі, також працювала поряд з ними в салоні.

Коли про їхні стосунки стало відомо Кріс та Саванна зіткнулися з критикою з боку колег та незнайомих людей.

"Тіззі спочатку була дуже ображена", — сказала майбутня дружина Кріса.

У Кріса троє дітей від попереднього шлюбу та троє від дружини Савани Фото: brit

Критика стала ще сильнішою після того, як Савана почала ділитися на TikTok інформацією про їхні стосунки.

"Я зробила помилку, вказавши свій вік і вік Тіззі. Це просто початок великого масивного торнадо негативних коментарів. Більшість із них були направлені на Кріса", — сказала Савана.

Глядачі почали звинувачувати чоловіка в тому, що він хоче зустрічатися з кимось, хто схожий на його дочку.

"Я була б травмована, якби мій батько одружився з кимось, хто виглядає, так само як я", — написала одна з користувачів соцмережі.

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