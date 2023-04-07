"Я совершила ошибку": мужчина женился на "точной копии" своей дочери (фото)

Крис и Савана из Аризоны с самого начала скрывали свои отношения, думая, что их будут осуждать за разницу в возрасте. Волну негодования вызвало то, что новая спутница мужчины оказалась очень похожей на его дочь.

Related video

44-летний Крис из Аризоны (США) был вынужден защищать свои отношения с 28-летней Саваной после того, как его осудили за то, что новая жена выглядит как "точная копия" его дочери. Об этом сообщает The Mirror.

Американец является владельцем салона красоты. Он познакомился с Саваной когда она начала работать у него парикмахером и быстро проникся к ней чувствами. В то время Крис переживал развод, из-за которого его жизнь пошла наперекосяк.

"Мы познакомились когда я пришла в его салон, я проходила там собеседование на должность стилиста и не была заинтересована в каких-либо отношениях", — вспоминает американка.

Крис (слева), с дочерью Тиззи (в центре) и женой Саваной (справа) Фото: The Mirror

Только после развода Крис позволил себе проводить больше времени с Саваной, находя предлоги, чтобы поговорить с ней когда она была на смене.

"Как только я расстался со своей бывшей я стал больше разговаривать с ней, быть рядом с ней. Я почувствовал, что между нами есть что-то особенное. Я никогда не чувствовал этого раньше", — рассказал мужчина.

Влюбленная пара с самого начала скрывала свои отношения, зная, что их будут осуждать за это, тем более что дочь Криса, 21-летняя Тиззи, также работала рядом с ними в салоне.

Когда об их отношениях стало известно Крис и Савана столкнулись с критикой со стороны коллег и незнакомых людей.

"Тиззи изначально была очень обижена", — сказала будущая жена Криса.

У Криса трое детей от предыдущего брака и трое от жены Саваны Фото: The Mirror

Критика стала еще сильнее после того, как Савана начала делиться на TikTok информацией об их отношениях.

"Я совершила ошибку, указав свой возраст и возраст Тиззи. Это просто начало большой массивный торнадо негативных комментариев. Большинство из них были направлены на Криса", — сказала Савана.

Зрители начали обвинять мужчину в том, что он хочет встречаться с кем-то, кто похож на его дочь.

"Я была бы травмирована, если бы мой отец женился на ком-то, кто выглядит точно так же, как я", — написала одна из пользователей соцсети.

Ранее Фокус писал, что в США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила огромную сумму денег в интернете. Американка Джессика Нуньес не понимает, как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.

Также сообщалось, что в США 21-летняя девушка спит в собачьей клетке. Американка Лия Паркер считает, что необычное место, где она спит, гораздо более комфортное, чем ее кровать, несмотря на его маленькие размеры. Девушка говорит, что ночует там скорее из соображений "самоуспокоения".