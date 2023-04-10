В Британии певица, которая "вышла замуж за призрака", хочет пройти обряд экзорцизма (фото)

Рокерша Brocarde, которая вышла замуж за своего мужа-призрака Эдвардо на Хэллоуин 2022 года, говорит, что хочет уйти. Она утверждает, что не верила в сверхъестественное, прежде чем встретила своего мужа в спальне.

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38-летняя певица из Великобритании Brocarde, утверждающая, что вступила в брак с призраком в прошлом году, обратилась за советом по своему браку к медиуму. Теперь она подумывает об экзорцизме, потому что ее "призрачный" муж превращает ее жизнь в "ад". Об этом сообщает Ladbible.

Издание отмечает, что на Хэллоуин в 2022 году британка "вступила в брак" с призраком Эдвардо. Она рассказала, что познакомилась с ним всего лишь пять месяцев назад, и уже тогда вышла за него замуж. Теперь певица жалеет об этом решении из-за его постоянных "преследований".

Девушка говорит, что больше не хочет быть замужем за своим "супругом", который, как она утверждает, является призраком викторианского солдата, но он не желает ее отпускать.

Девушка утверждает, что ее муж является "призраком викторианского солдата" Фото: Instagram/Brocarde

Женщина выразила желание обратиться к экзорцисту, чтобы окончательно избавиться от своего "надоедливого избранника".

"Я на пределе своих сил. Я не хочу признавать поражение, но мне кажется, что брак с призраком не работает", — призналась Brocarde.

Британка рассказала, что в последние несколько месяцев она испытывает глубокую депрессию и считает, что Эдвардо мучает ее, потому что он недоволен тем, что она хочет бросить его.

Девушка с помощью медиума сказала своему мужчине-призраку, чтобы он "перестал относиться к их отношениям так серьезно". Однако результатом этого было то, что он стал ее "преследовать", прибегая к использованию "криков плачущего ребенка".

Мужчина стал ее "преследовать", прибегая к использованию "криков плачущего ребенка" Фото: Instagram/Brocarde

Певица утверждает, что не верила в сверхъестественное, прежде чем встретила своего мужа в спальне.

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