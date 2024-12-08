Священник-экзорцист рассказал, как распознать одержимых дьяволом людей

Несмотря на то, что ученые не верят в одержимость бесами и объясняют странное поведение людей психологическими расстройствами, отец Мартинс приводит совершенно противоположные аргументы из своей практики.

Отец Карлос Мартинс, католический священник, широко известный как эксперт по экзорцизму, демонологии и духовной войне, а также глава Treasures of the Church, служения евангелизации, помогающего людям познать Бога через мощи святых, утверждает, что дьявол – реален, и он встречался с ним "лицом к лицу". Об этом пишет Daily Mail.

Святой отец за 20 лет своего служения Богу провел множество обрядов экзорцизма, очищая людей, которых преследовали голоса, потери сознания и исчезающие раны.

"Экзорцистов часто спрашивают, является ли демоническое поведение, изображенное в знаменитом фильме 1973 года "Изгоняющий дьявола", точным. За исключением одного явления – поворота головы одержимого на 360 градусов – все в фильме изображает то, что может сделать одержимый человек", – ответил он.

Трейлер фильма "Изгоняющий дьявола", 1973

По его словам, среди других признаков одержимости демонами, которые он видел, – левитация, резкие изменения черт лица и отвращение к Богу.

В своей книге "Досье экзорциста: правдивые истории о реальности зла и как его победить" он рассказывает истории, свидетелем которых был во время сеансов изгнания бесов. Так, автор описывает, как женщина средних лет перед началом обряда изгнания "сцепилась под руку с мужчиной, чья работа заключалась в том, чтобы удерживать ее, и перекинула его через голову, как будто он был тряпичной куклой".

Отец Карлос Мартинс верит в бесов и демонов Фото: fathercarlosmartins.com

"Мужчина был ростом более 180 см и весил под 140 кг. Сделав полный переворот в воздухе, он приземлился на пол в трех метрах перед ней. Затем женщина указала пальцем на ближайший выключатель света на стене, примерно в 3,6 метра от нее. Один из винтов, удерживающих крышку выключателя, открутился и метнулся в ее открытую правую руку по воздуху. Она вонзила его в свое левое предплечье. Позже, во время того же сеанса, она ударила меня по лицу с такой силой, что мне потребовалось две операции, чтобы восстановить повреждения, полученные черепом", – пишет он.

В свою очередь ученые считают, что речь идет не об одержимости демонами, а о психологических расстройствах.

"Некоторые пациенты, считавшиеся одержимыми демонами и лечившиеся нейролептиками, впоследствии пережили ремиссию, что говорит в пользу биохимической теории. Также может быть возможная объяснительная роль, связанная с ненормальным функционированием структур ствола мозга в области четвертого желудочка, вызванная генетическими или экологическими факторами или их комбинацией", – рассказал доктор Амин Мухаммад Гадит, профессор психиатрии в Мемориальном университете Ньюфаундленда, Канада.

Другие исследования предполагают, что синдром одержимости является результатом психологических факторов, таких как тяжелое психическое заболевание, травма, массовая истерия или культурные убеждения.

Однако у отца Мартинса есть много историй, которые противоречат утверждениям ученых.

"Люди спрашивают меня, каково это — сражаться с дьяволом. Мой противник — сама ненависть. Когда я вхожу в комнату, чтобы провести обряд экзорцизма, презрение и пренебрежение древнего змея, того, кто отказался повиноваться Богу, того, кто заставил наших прародителей пасть, того, кто радуется всем человеческим несчастьям и страданиям, встречают меня лицом к лицу", – подчеркивает он.

Отец Мартинс и голливудский актер и режиссер Мел Гибсон

Среди тех, кто прошел через руки отца Мартина, Шерил, которая не могла забеременеть о своего мужа Марка. Из-за безуспешных попыток завести ребенка она впала в депрессию и заполнила пустоту одержимостью детской одеждой, подгузниками, детскими игрушками и детской кроваткой. Но все изменилось к худшему, когда она начала собирать мертвых насекомых, включая сверчков, кузнечиков, шершней, моль и бабочек, и класть их рядом с пустой детской кроваткой.

"Кто-то сказал мне, что они помогут мне забеременеть. Когда они умирают, их духи бродят вокруг тел в поисках места для зарождения новой жизни. Смерть высвобождает жизненную энергию. Я хочу, чтобы эта энергия помогла зачать ребенка в моей утробе", – объясняла она.

Затем кроватка стала заполняться мертвыми белками и птицами, что все больше пугало Марка. Шерил также заплатила тысячи долларов экстрасенсу, посоветовавшему ей использовать жизненную энергию мертвых животных, чтобы забеременеть.

Пара пошла в зоомагазин и купила нескольких крыс. Когда Марк увидел, что Шерил с ними потом сделала, то был в шоке.

Когда он заглянул в комнату, его жена стояла над несколькими мертвыми грызунами, один из которых все еще дергался. Увидев Марка, Шерил чрезвычайно низким, чуждым голосом сказала ему: "Держись подальше от крыс".

В итоге он обратился к отцу Мартинсу, который провел восемь сеансов экзорцизма, чтобы помочь Шерил.

"В конце концов, потребовались боль, унижение и бессилие от демонической одержимости, чтобы убедить Шерил обратиться к Богу, а не к материнству, за смыслом", – рассказал священник.

Отец Мартинс, который также является продюсером и ведущим ExorcistFiles.tv, отметил, что он был бы доволен, будучи священником, не встречая ни одного демона:

"Хотя это и радость – выполнять эту работу, мне никогда не нравилось встречаться с дьяволом и его приспешниками".

Отец Карлос Мартинс часто раздает интервью, рассказывая об экзорцизме

Ранее Фокус писал, что в Британии певица, которая "вышла замуж за призрака", хочет пройти обряд экзорцизма.