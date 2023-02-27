Вдохновение для "Экзорциста". Самые известные и ужасные обряды изгнания духов в истории

За всю историю некоторые из самых известных историй об экзорцизме стали печально известными благодаря своим жутким и откровенно кровавым обстоятельствам.

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Любители фильмов ужасов видели раз или два обряд экзорцизма. Даже если вам такой жанр не пришелся по душе, вы, наверное, вобрали в себя общий образ экзорциста: почтенный священник, черный плащ, книга молитв, зажатая в одной руке, когда он сталкивается с демоном внутри тела какого-то невинного ребенка, вращающего головой и извергающего гороховый суп. Но это все кажется ложным, правда? Возможно. А может, и нет. О некоторых из этих историй пишет Grunge.

В зависимости от того, кого вы спросите, проблема демонической одержимости и необходимости изгнания злых духов очень и очень реальна. Даже скептики часто готовы признать, что люди, занимающиеся этими делами, искренне верят в происходящее, хотя неверующие могут указать на приземленные объяснения, такие как психические заболевания.

Эта концепция центральна для человеческого опыта, если тысячелетние истории об экзорцизме что-то значат. Кстати, это не преувеличение — даже древние месопотамцы верили, что злых духов иногда нужно выгонять из живого человека. С этого времени этот обряд стал характерной чертой многих культур и религий по всему миру.

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Иисус изгнал бесов на кладбище

[ + – ] В Матфея 8:28-34 он встречается с двумя мужчинами, которые не просто одержимы, но живут в гробницах и нападают на прохожих Фото: Rolf Kranz/Wikimedia Commons/CC4.0

Хотя понятно, что изгнание злых духов происходило за многие столетия до появления Иисуса, его изгнание бесов в Новом Завете стало основополагающим. В Матфея 8:28-34 он встречается с двумя мужчинами, которые не просто одержимы, но живут в гробницах и нападают на прохожих.

Но они не вступают в прямую борьбу с Иисусом, зато умоляют Его позволить им войти в стада стоящих неподалеку свиней. Иисус позволяет им это сделать, после чего демоны заставляют целую группу свиней устремиться в океан. Свиноводы бегут оттуда, чтобы рассказать всем о том, что они только что видели, собирая толпу, которая выходит навстречу Иисусу… а потом просит Его уйти.

У Марка 5:1-17 очень похожа история, только с еще более ужасными деталями. На этот раз это лишь один одержимый человек, живущий среди могил, хотя ему, кажется, удается подойти к Иисусу самостоятельно. Когда Иисус спрашивает имя духа, тот отвечает фразой, которая может быть знакома любителям ужасов: "Мое имя Легион, потому что нас много".

Не только современные читатели или жители городов были смущены изгнаниями Иисуса. В Матфея 12:24-32 фарисеи утверждают, что этот "выскочка-религиозный лидер" не изгоняет демонов. Напротив, он настолько искусен в том, что, вероятно, находится с ними в заговоре. Иисус довольно быстро исключает эту идею, но понятно, что слухи о его деятельности вызвали недовольство.

Дело одержимых Лудена и "договор с дьяволом"

[ + – ] Неприятности начались в 1632 году, согласно современным свидетельствам, перепечатанным в The Penguin Book of Exorcisms. Именно тогда во французский городок Луден приехал священник Урбен Грандье Фото: Wikimedia Commons

Это звучит слишком похоже на фильм ужасов, чтобы быть реальностью. Но группа монахинь-урсулинок во Франции 1630-х годов действительно имела вероятную встречу с инфернальным миром.

Неприятности начались в 1632 году, согласно современным свидетельствам, перепечатанным в The Penguin Book of Exorcisms. Именно тогда во французский городок Луден приехал священник Урбен Грандье.

Люди либо сходили с ума от умного, убедительного, очень целомудренного Грандье, либо ненавидели его. Когда в сентябре 1632 года некоторые местные монахини стали испытывать демоническую активность, а некоторые начали использовать Грандье в своих видениях, враги священника увидели лазейку.

Сообщалось, что монахини летали, говорили на языках, которые одержимые не должны были знать, и искажались в неудобных позах.

Вскоре их обряды экзорцизма стали публичными зрелищами, что оказалось удобной платформой для публичного осуждения Грандье. В конце концов, его арестовали, подвергли пыткам и сожгли на костре в августе 1634 года. В ходе судебного процесса прокуроры представили пакт, якобы заключенный между священником и на котором стояли подписи нескольких известных демонов, включая самого дьявола.

Хотя некоторые верили, что монахини таки одержимы, другие были настроены гораздо скептичнее. Возможно, изолированным, замкнутым монахиням было скучно. Однако ситуация могла быстро выйти из-под контроля. Другие указывали на старомодные медицинские объяснения, обвиняющие биологию монахинь в истерии. Настоятельница монастыря Жанна де Анже даже выиграла от этого, поскольку позже она путешествовала по Франции как художница и целительница.

Ужасающая роль священника в одном канадском обряде

[ + – ] Жан де Бребеф, иезуитский священник, убитый в 1649 году Фото: Matt Osborne/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

В своей молодой жизни Барби Галлей уже не раз сталкивалась с демоническими напастями. В Per Spiritus: A Journal of Christian Spirituality Галлей была служанкой в доме Марии Регнуар, местной крупной землевладелицы на территории современного Квебека.

Начиная примерно с 1660 г., у нее появились симптомы одержимости. Священники пытались изгнать духов, но тщетно. Демоны всегда возвращались, и девушка снова начинала драться, жутко говорить и видеть галлюцинации.

Как рассказала позже автор Маири Кауэн, местного жителя, по имени Даниэля Вуила признали ведьмаком, организовавшим мучения девушки. Его казнили, но приступы с ней продолжались.

Однажды вечером в октябре 1662 года Регнуар это надоело. Когда Галлей снова начала проявлять симптомы одержимости, старшая женщина направилась в комнату для прислуги. Но она не была безоружной. Регнуар несла реликвию, которая, как она надеялась, избавит Галлей от мучившего ее — человеческое ребро. Она когда-то принадлежала Жану де Бребефу, иезуитскому священнику, убитому в 1649 году.

Когда Регнуар положила ребро на Галлей и начала выгонять демона, он наконец вырвался изо рта девушки. Этот случай стал еще более значительным не только потому, что Регнуар раздобыла останки священника в диких местах колониальной Канады, но и потому, что она провела успешный обряд, будучи мирянкой и женщиной.

Изгнание злых духов из семи человек

Фото: Wikimedia Commons

Если у вас есть ребенок, вы должны были справиться с несметными физическими изменениями, связанными с беременностью и рождением, а также с множеством эмоциональных последствий. А теперь представьте, что вам еще приходится бороться с демонами.

Если бы вы спросили отца Хуана Хосе Толедо, именно это произошло с одним из его прихожанок в 1764 году в Абикиу, штат Нью-Мексико. Как объяснил отец Толедо в письме к настоятелю, этой несчастной была Мария Трухильо, индианка, постоянно терявшая сознание во время мессы — во время молитвы экзорцизма.

Казалось, что все было хорошо, пока Трухильо не родила ребенка. Мать и ребенок были физически здоровы, но через несколько дней Мария стала испытывать головные боли, желудочно-кишечные расстройства и депрессию.

Обморок вернулся и сопровождался яростью. К 18 декабря, более чем через месяц после родов, отец Толедо прибег к экзорцизму. Тогда другая женщина, Франциска Баррелла, начала проявлять схожие симптомы. Злой дух хотел войти в мужа Марии, чтобы убить ее. Между своими криками и жутким пением Франциска и Мария стали называть имена захватившых их злых ведьм. Вскоре к ним присоединились и другие женщины, которые тоже стали обзывать отца пошлыми словами.

Сегодня мы можем предположить, что у Марии Трухильо была послеродовая депрессия, которая может начаться во время беременности, согласно данным клиники Майо. Кроме того, женщина могла быть недовольна владычеством испанских колонизаторов. Оправдание одержимости могло дать им квазибезопасный выход для выражения своего разочарования.

Джордж Лукинс и его одержимость

[ + – ] История Джорджа Лукинса, также известного как "Яттонский демонолог", началась около 1770 года Фото: FOTOKITA/Shutterstock

Хотя кое-кто мог подумать, что Просвещение, охватившее Европу в 17-18 веках, должно было стереть с лица земли всех демонов старого мира, все оказалось не так просто. Некоторые утверждали, что дьявол живет и процветает и в новой эпохе.

История Джорджа Лукинса, также известного как "Яттонский демонолог", началась около 1770 года. В письме, которое, как сообщалось, "написано священнослужителем несомненной истинности", говорилось, что неприятности молодого Джорджа начались во время рождественских празднований.

Гуляя с друзьями, он внезапно потерял сознание. Когда Лукинс пришел в себя, он сказал, что его кто-то ударил за праздничное веселье. После юноши мучили сильные конвульсии, приступы монотонного пения, желание оскорблять прохожих и петь гимны задом наперед. Конечно, даже упоминания о Боге или церкви было достаточно, чтобы привести одержимого Лукинса в ужасное состояние.

Так продолжалось около 18 лет, хотя Лукинсу удалось стать портным, пока его преследовали демоны. В 1778 году над ним провели обряд экзорцизма англиканские и методистские священники, который, казалось, совершил свое дело после последнего драматического эпизода с конвульсиями и демоническими голосами. И несмотря на то, что история о Яттонском одержимом распространялась, многие читатели не очень верили в нее. Некоторые говорили, что Лукинс страдал эпилепсией, а другие пришли к выводу, что он был просто мошенником.

Чрезвычайно сильная женщина

[ + – ] Когда священник начал ритуал, Клара начала свирепствовать, бросаясь на державших ее девушек и монахинь Фото: FOTOKITA/Shutterstock

Клара Джермана Теле была зулусской девочкой, посещавшей католическую школу в 1906 году в городе Наталь, Южная Африка, согласно рассказу, перепечатанному в "The Penguin Book of Exorcisms". В августе 1906 г. у нее появились первые симптомы того, что священники считали одержимостью демонами: левитация, хождение по стенам и разговоры на других языках. Говорили также, что она была удивительно сильной и могла растягивать шею, руки и ноги до нечеловеческих размеров.

В сентябре священник, по имени отец Эразм, обратился к экзорцизму. Когда он начал ритуал, Клара начала свирепствовать, бросаясь на держащих ее девушек и монахинь. Большими усилиями ритуал завершили и, казалось, он сработал. То есть, к январю 1907 года, когда, как сказала девушка, демоны вернутся.

В апреле священники провели второй обряд экзорцизма, в котором участвовала не только Теле, но и другая девушка Моника Мохлече. Один из священников во время второго оберда, епископ Делалле, утверждал, что в тело Моники вселилось семь демонов, которые придавали странный и тревожный вид глазам девушки.

В том, почему именно Клара оказалась столь уязвимой к демоническому влиянию, священники, казалось, были готовы обвинять все, что угодно. Одни утверждали, что она передала священнику послание, в котором говорилось, что она посвятила себя дьяволу. Другие обвиняли в одержимости нехристианские убеждения ее родителей, неспокойную домашнюю обстановку или даже намекали на сексуальное насилие в семье как причину ее одержимости.

23-дневный обряд экзорцизма в Айове

[ + – ] Хотя журнал "Тайм" не сообщает ее имени, в других источниках ее называют Эммой Шмидт, Анной Эклунд или Марией Х Фото: LightField Studios/Shutterstock

В выпуске журнала "Тайм" за 1936 год появилась статья, в которой рассказывалось о драматическом обряде экзорцизма, проведенном в городе Эрлинг, штат Айова. Неназванная женщина средних лет много лет страдала от одержимости. Когда врачи коллективно пожали плечами, местный епископ дал разрешение на проведение обряда. Женщину увезли в монастырь, где опытный экзорцист отец Теофил провел ритуал.

Женщина вырвалась, полетела по воздуху и оказалась высоко на стене. После того, как ее стянули вниз, она заявила, что в нее вселились не только духи, но и ее покойный отец, издевавшийся над ней. Почувствовав, что рядом находятся святые предметы, женщина закричала и заявила, что горит. Она также страдала от физических эффектов, включая тело, которое якобы увеличивалось, а затем сдувалось, а также неопределенные, но, вероятно, отвратительные телесные стулы. Наконец, через 23 дня все кончилось, и женщина, казалось, снова стала собой.

Но кем она была? Хотя журнал "Тайм" не сообщает ее имени, в других источниках ее называют Эммой Шмидт, Анной Эклунд или Марией Х. Они также утверждают, что демоны вернулись после экзорцизма Эрлинга, а женщина также разговаривала с небесными существами, и что история с изгнанием демонов сыграет свою роль в великой, грандиозной борьбе между добром и злом, которая наступит через некоторое время после начавшегося апокалипсиса примерно в 1955 году.

Экзорцим Роланд Доу

[ + – ] Когда священники в Сент-Луисе начали обряд экзорцизма, понадобился почти месяц ночных обрядов, чтобы изгнать то, что захватило мальчика Фото: Cloudswrest/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

По данным Университета Сент-Луиса, священники которого провели этот трагический экзорцизм, проблемы подростка, известного как "Роланд Доу", начались в январе 1949 года, когда он впервые услышал скрежет стен и пола своей комнаты, а находившиеся рядом предметы двигались сами сами по себе.

Активность усилилась, пока один лютеранский священник не посоветовал найти католического священника. Он наконец попросил у своего архиепископа разрешения наконец провести обряд экзорцизма. По словам семьи и отца Эдварда Гьюза, мальчик не просто кричал и размахивал руками, но и испытал физическое насилие, о чем свидетельствуют царапины на его теле. Когда на одной из царапин появилось имя "Луис", они восприняли это как знак ехать в родной город его матери — Сент-Луис, штат Миссури.

Когда священники в Сент-Луисе начали обряд экзорцизма, потребовался почти месяц ночных обрядов, чтобы изгнать то, что захватило мальчика. Хотя он демонстрировал немало жестоких признаков одержимости, включая, как казалось, судороги и даже сломанный нос священника, мальчик никогда не помнил ничего.

Однако, к середине апреля он, казалось, освободился от силы, будь то демонической или психической. По словам священников, он женился и вел нормальную, свободную от дьявола жизнь. В августе 1949 года в газете Washington Post опубликовали статью, пересказавшую эту историю.

Впоследствии она вдохновила писателя Уильяма Питера Блатти на написание книги "Экзорцист". Книгу адаптировали в классический одноименный ужастик 1973 года.

Трагедия обряда над Аннели Мишель

[ + – ] Аннелизе и ее семья также искали религиозное объяснение ее галлюцинациям с демоническими лицами и бестелесными голосами Фото: Offenbacherjung/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Пожалуй, самым известным случаем смертельного экзорцизма есть случай Аннелизе Мишель, 23-летней немки, умершей в 1976 году после 67 обрядов экзорцизма, как пишет The Washington Post.

Воспитанная в консервативной католической семье, Мишель была очень религиозна и часто говорила, что ей пришлось страдать, чтобы искупить грехи других. Она также страдала эпилепсией и лечилась от этой болезни.

Аннелизе и его семья также искали религиозное объяснение ее галлюцинациям с демоническими лицами и бестелесными голосами. После того, как ее поведение стало включать в себя лай, раздевание и поедание вещей, таких как пауки и собственные экскременты, родные пришли к выводу, что она была одержима.

Два священника, проводивших обряды экзорцизма, записывали большинство сеансов. На записях девушка издавала звуки животных и говорила жуткими голосами, представлявшимися стаей демонов и злыми историческими фигурами, включая Иуду Искариота, Адольфа Гитлера и Люцифера. Сеансы продолжались, Мишель перестала есть и обращаться к врачам. Она умерла от голода, веся на момент смерти шокирующие 31 кг.

Дело не закончилось со смертью молодой женщины. Немецкие суды осудили и священников, и родителей, признав обе стороны виновными в убийстве по неосторожности, хотя все они отбыли минимальные сроки наказания. Десятилетие спустя мать Аннелизы, Анна, рассказала в интервью The Telegraph, что она все еще верит в то, что ее дочь была одержима демонами, и что для спасения души девушки необходим экзорцизм.

Экзорцизм в 1991 году транслировали

[ + – ] Обряд проводили двое неизвестных священников, которые привязали ее к стулу, где она билась и рычала бессмысленные слова Фото: videoholic90sB/YouTube

Если вы спросите почти кого-либо из иерархии католической церкви, они, скорее всего, скажут вам, что есть веская причина, почему экзорцизм не показывают на телевидении. Снимать давно укорененный святой таинство и показывать его на экране, чтобы общественность могла потреблять его в ужасном виде, — это не совсем уважительно по отношению ко всему этому делу.

Также не считается приемлемым брать человека, страдающего от симптомов психического заболевания или от нашествия демонов, и выставлять его боль на показ для развлечения. Однако очевидно, что не все с этим соглашаются, о чем свидетельствует обряд над девочкой-подростком 1991 года, который транслировался в программе "20/20" на канале ABC.

По сообщению Newsweek, девочка была известна под псевдонимом Джина. Обряд проводили двое неизвестных священников, которые привязали ее к стулу, где она билась и рычала бессмысленные слова. Мать Джин, как сообщается, была убеждена, что экзорцизм был следующим шагом после того, как медицинско одобренное психиатрическое лечение не облегчило психическое состояние ее дочери.

Но хотя священники, принимавшие в этом участие, считали, что такого рода духовную инвазию нужно показывать широким массам, другие задавались вопросом, не является ли этот прекрасно снятый эпизод експлуататорским. Ходили слухи, что на мать-иммигрантку "Джин" оказывали давление церковные чиновники, а сама девочка не знала или не понимала, что ее мучения транслируются на всю страну.

Румынская монахиня скончалась после ритуала

[ + – ] Таков был трагический случай румынской православной монахини Маричики Корничи, умершей в 2005 году после болезненного экзорцизма Фото: nito/Shutterstock

Хотя экзорцизм может быть достаточно старомодным, это не значит, что его не производят и в наше время. И хотя некоторые обряды могут казаться почти случайными — как проводимые по телефону — другие настолько личные и телесные, что могут уносить жизни. Таков был трагический случай румынской православной монахини Маричики Корничи, умершей в 2005 году после болезненного экзорцизма.

Первоначально, как сообщала телекомпания CBS News, казалось, что Корничи страдала шизофренией.

Как рассказал изданию психиатр, она впервые обратилась за помощью в апреле 2005 года после того, как начала слышны голоса. Врачи сказали ей, что это шизофреническая галлюцинация, но Корничи было трудно избавиться от мысли, что на самом деле это был дьявол, говоривший ей, что она полна грехов. Ее отправили в монастырь Святой Троицы в Танаке, с планом, что вскоре она снова окажется под наблюдением врачей. Однако он уже никогда не вернется.

Священник монастыря Даниэль Петру Корогеану быстро приступил к экзорцизму Корничи. Позже он рассказал в суде, что она стала агрессивной и ее нужно было сдерживать, в то время как она отказывалась от пищи и воды. В то время как в больнице можно было бы ввести режим кормления и круглосуточный надзор, Корогеану и монахини монастыря оставили Корничи в одиночестве и без средств к существованию. В конце концов, она умерла от обезвоживания и удушья из-за кляпа, который ей надели на лицо. Корогеану и четырем монахиням предъявили обвинения и позже их осудили за смерть.

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