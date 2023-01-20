Сумеречная зона мозга. Ученые считают, что призраки, демоны и инопланетяне живут в нашей голове

Исследователи предполагают, что нашли ответ на главный вопрос — что такое паранормальное и как оно происходит.

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Ночь — лучшее время для паранормальных явлений. С меньшим количеством света и звука она естественным образом расширяет воображением. Ученые то и дело пытаются понять и изучить паранормальные явления, но пока тщетно. Впрочем, некий свет на эту загадку им все же удалось пролить, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые обнаружили любопытную связь между паранормальными верованиями и одним из самых важных процессов для людей — сном. Оказалось, что субъективные показатели плохого качества сна связаны с более сильной верой в призраков, демонов, жизнь после смерти, способность общаться с мертвыми и инопланетян, посещающих Землю.

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Авторы исследования также отмечают, что снижение качества сна включало в себя:

низкую эффективность сна;

длительную латентность сна;

кроткую продолжительность сна;

усиление симптомов бессонницы.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сонный паралич и синдром взрывающейся головы, расстройство, характеризующееся ощущением громкого шума и грохота внутри черепа, также были связаны с верой, в посещение Земли инопланетянами. Исследователи отмечают, что эти новые данные являются весьма любопытными и достойны дальнейшего изучения.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые также обнаружили связь между верованиями в паранормальные явления и переменными сна, в особенности сонным параличом. В новом исследовании ученые изучили более широкий диапазон переменных сна и использовали большую выборку реципиентов.

В общей сложности в исследовании приняли участие почти 9 тысяч человек в возрасте от 28 лет, которым предложили заполнить онлайн-опросник, включающий вопросы о параметрах сна и веровании в паранормальные явления.

Ученые проанализировали анкеты реципиентов и пришли к выводу, что более высокий уровень веры в паранормальное был тесно связан с плохим качеством сна, даже с учетом пола и возраста опрошенных. Исследователи отвечают, что их задачей не было найти ответ на то, как связаны качество сна и вера в паранормальное, однако некоторые предположения ученые все же выдвигают.

Известно, что сонный паралич может сопровождаться зрительными и слуховыми галлюцинациями, а синдром взрывающейся головы — определенным звуком. Исходя из этого, ученые предполагают, что вера в инопланетян может быть связана с нарушениями сна со звуками и изображениями — фактически человек интерпретирует эти факторы в свидетельство существования внеземной жизни.

В то же время ученые отмечают, что сама по себе вера в паранормальное может привести к плохому качеству сну — вера в посещение демонов и призраков, вероятно, может затруднить сон, и не только у детей.

Исследователи отмечают, что результаты их исследования указывают на очевидную связь, однако не дают полной картины, почему и как она возникает. Для того, чтобы ответить на эти вопросы потребуется более обширное дополнительное исследование. Тем не менее, авторы исследования уверены, что полученные ими результаты предлагают новое понимание связи между сном и паранормальными явлениями.

Ранее Фокус писал о том, что ученые не первое десятилетие пытаются разобраться в паранормальном — даже Эйнштейн общался с духами.