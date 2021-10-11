Даже Эйнштейн общался с духами. Ученые не первое десятилетие пытаются разобраться в паранормальном

В наши дни некоторые ученые всерьез занимаются изучением паранормальных явлений, становясь охотниками за привидениями.

На протяжении десятилетий многие ученые пытались разобраться в паранормальных явлениях. Отец современной психологии Уильям Джеймс из Гарварда всю свою жизнь был одержим сверхъестественным. Писатель и опытный врач Артур Конан Дойл был ярым защитником спиритизма, даже гениальный Альберт Эйнштейн посетил спиритический сеанс. В 1920-х годах научно-популярный журнал Scientific American назначил награду в размере 15 тыс. долларов за убедительные доказательства существования призраков, пишет Discover Magazine.

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На сегодняшний день огромное число людей в колледжах и университетах изучают и даже проводят исследования в области парапсихологии. Некоторые ученые всерьез занимаются изучением паранормальных явлений, становясь охотниками за привидениями.

[ + – ] Некоторые ученые становятся охотниками за привидениями Фото: кадр из фильма

Одним из таких исследователей является Ной Ли, он имеет степень бакалавра биологии и степень магистра эпидемиологии и клеточной биологии. Ли применяет свои навыки для исследования паранормальных явлений. Еще в 2007 году ученый основал команду "Исследователи паранормальных явлений Милуоки" (PIM). Правда, работа команды больше похожа не на Охотников за приведениями, а на Разрушителей мифов.

"В наши задачи входит опровержение и объяснение. Существует несколько команд, которые используют методы, аналогичные нашим, но их совсем немного", – говорит Ли.

PIM является образовательно некоммерческой организацией и это означает, что группа не взымает плату за свою работу и не зарабатывает деньги в рамках научно-просветительских программ. Команда не пользуется услугами медиумов или экстрасенсов, их заменяют камеры, цифровые аудиоустройства и другая техника. Ученые говорят, что самый основной их инструмент: научный метод.

Если вы все сделаете правильно, то сами исследования не будут лженаучными, — говорит эксперт.

"Мы привносим в процесс больше научную строгость. Мы сопоставляем реальные отчеты, чего многие исследователи не делают, и документируем все, что только можем. Наше оборудование отличается от того, что показывают в фильмах, в них большинство аппаратуры просто бесполезное и дорогостоящее. Также некачественное оборудование дает сбои и ложные срабатывания, что многих исследователей устраивает, создавая эффект присутствия", – рассказывает ученый.

Ли также признает, что большая часть научного сообщества называет паранормальные исследования лженаукой.

"Если вы все сделаете правильно, то сами исследования не будут лженаучными. Действительно, многие команды предвзяты, они сами верят в паранормальные явления, поэтому будут рассматривать любые доказательства в поддержку своих убеждений. Мы так не работаем, мы всегда задаем вопросы", – отмечает Ли.

Советы эксперта

Также он советует всем, кто считает, что столкнулся с чем-то необъяснимым придерживаться простых правил, чтобы не стать жертвой шарлатанов.

Во-первых, не нанимайте платных специалистов.

"Есть люди, которые будут эксплуатировать ваше горе или страх", – говорит эксперт.

Во вторых, не позволяйте никому пугать страшилками о том, что ваш дом якобы следующий "Ужас Амитивилля" (фильм в жанре хоррор, – ред.).

[ + – ] Фильм "Ужас Амитивилля" Фото: Amityville Horror

"Если кто-то начинает использовать слово "демоны" или нечто подобное, чтобы объяснить ситуацию, вам сразу же стоит обратиться к другому специалисту", – отмечает Ли.

И самое главное, по словам эксперта, нужно попытаться не бояться.

"Я знаю, что это может быть сложной задачей. Наш мозг запрограммирован на то, чтобы искать логические причины, и когда мы не можем этого сделать, появляется страх. Он также мешает объективно взглянуть на происходящее", – добавляет Ли.