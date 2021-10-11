Навіть Ейнштейн спілкувався з духами. Вчені не перше десятиліття намагаються розібратися в паранормальному

У наші дні деякі вчені всерйоз займаються вивченням паранормальних явищ, стаючи мисливцями за привидами.

Протягом десятиліть багато вчених намагалися розібратися в паранормальних явищах. Батько сучасної психології Вільям Джеймс із Гарварда все своє життя був одержимий надприродним. Письменник і досвідчений лікар Артур Конан Дойл був затятим захисником спіритизму, навіть геніальний Альберт Ейнштейн відвідав спіритичний сеанс. У 1920-х роках науково-популярний журнал Scientific American призначив нагороду в розмірі 15 тис. доларів за переконливі докази існування привидів, пише Discover Magazine.

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На сьогодні величезна кількість людей у коледжах та університетах вивчають і навіть проводять дослідження в області парапсихології. Деякі вчені всерйоз займаються вивченням паранормальних явищ, стаючи мисливцями за привидами.

[ + – ] Деякі вчені стають мисливцями за привидами Фото: кадр из фильма

Одним із таких дослідників є Ной Лі, він має ступінь бакалавра біології та ступінь магістра епідеміології та клітинної біології. Лі застосовує свої навички для дослідження паранормальних явищ. Ще у 2007 році вчений заснував команду "Дослідники паранормальних явищ Мілвокі" (PIM). Правда, робота команди більше схожа не на "Мисливців за привидами", а на "Руйнівників міфів".

"У наші завдання входить спростування та пояснення. Існує кілька команд, які використовують методи, аналогічні нашим, але їх зовсім небагато", — говорить Лі.

PIM є освітньо некомерційною організацією, і це означає, що група не стягує плату за свою роботу та не заробляє гроші в межах науково-просвітницьких програм. Команда не користується послугами медіумів або екстрасенсів, їх замінюють камери, цифрові аудіо та інша техніка. Вчені говорять, що найголовніший їхній інструмент — науковий метод.

Якщо ви все зробите правильно, то самі дослідження не будуть лженауковими, — говорить експерт.

"Ми вносимо в процес більше наукову строгість. Ми зіставляємо реальні звіти, чого багато дослідників не роблять, і документуємо все, що тільки можемо. Наше обладнання відрізняється від того, яке показують у фільмах, у них більшість апаратури просто марна та дорога. Також неякісне обладнання дає збої та помилкові спрацьовування, що багатьох дослідників влаштовує, створюючи ефект присутності", — розповідає вчений.

Лі також визнає, що велика частина наукового співтовариства називає паранормальні дослідження лженаукою.

"Якщо ви все зробите правильно, то самі дослідження не будуть лженауковими. Дійсно, багато команд упереджені, вони самі вірять у паранормальні явища, тому розглядатимуть будь-які докази на підтримку своїх переконань. Ми так не працюємо, ми завжди ставимо запитання", — відзначає Лі.

Поради експерта

Також він радить усім, хто вважає, що зіткнувся з чимось незбагненним, дотримуватися простих правил, щоб не стати жертвою шарлатанів.

По-перше, не наймайте платних фахівців.

"Є люди, які експлуатуватимуть ваше горе або страх", — говорить експерт.

По-друге, не дозволяйте нікому лякати страшилками про те, що ваш будинок нібито наступний "Жах Амітівілля" (фільм у жанрі хоррор, — ред.).

[ + – ] Фільм "Жах Амітівілля" Фото: Ужас Амитивилля

"Якщо хтось починає використовувати слово "демони" або щось подібне, щоб пояснити ситуацію, вам одразу ж варто звернутися до іншого фахівця", — зазначає Лі.

І найголовніше, за словами експерта, потрібно спробувати не боятися.

"Я знаю, що це може бути складним завданням. Наш мозок запрограмований на те, щоб шукати логічні причини, і коли ми не можемо цього зробити, з'являється страх. Він також заважає об'єктивно поглянути на те, що відбувається", — додає Лі.