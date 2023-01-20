Сутінкова зона мозку. Вчені вважають, що примари, демони та інопланетяни живуть у нашій голові

Дослідники припускають, що знайшли відповідь на головне запитання, що таке паранормальне і як воно відбувається.

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Ніч — найкращий час для паранормальних явищ. З меншою кількістю світла та звуку вона природно розширює уявою. Вчені постійно намагаються зрозуміти і вивчити паранормальні явища, але поки марно. Втім, якесь світло на цю загадку їм все ж таки вдалося пролити, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені виявили цікавий зв'язок між паранормальними віруваннями та одним із найважливіших процесів для людей — сном. Виявилося, що суб'єктивні показники поганої якості сну пов'язані з сильнішою вірою в привидів, демонів, життя після смерті, здатність спілкуватися з мертвими та інопланетянами, які відвідують Землю.

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Автори дослідження також зазначають, що зниження якості сну включало:

низьку ефективність сну;

тривалу латентність сну;

лагідну тривалість сну;

посилення симптомів безсоння.

Крім того, дослідники виявили, що сонний параліч і синдром вибуху голови, розлад, що характеризується відчуттям гучного шуму і гуркоту всередині черепа, також були пов'язані з вірою в відвідування Землі інопланетянами. Дослідники зазначають, що ці нові дані дуже цікаві і гідні подальшого вивчення.

Зазначимо, що у ранніх дослідженнях вчені також виявили зв'язок між віруваннями в паранормальні явища та змінними сну, особливо сонним паралічем. У новому дослідженні вчені вивчили ширший діапазон змінних сну та використали велику вибірку реципієнтів.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 9 тисяч осіб віком від 28 років, яким запропонували заповнити онлайн-опитувальник, що включає питання про параметри сну та вірування у паранормальні явища.

Вчені проаналізували анкети реципієнтів і прийшли до висновку, що вищий рівень віри в паранормальне був тісно пов'язаний із поганою якістю сну, навіть з урахуванням статі та віку опитаних. Дослідники відповідають, що їх завданням не було знайти відповідь на те, як пов'язані якість сну і віра в паранормальне, проте деякі припущення вчені все ж таки висувають.

Відомо, що сонний параліч може супроводжуватися зоровими і слуховими галюцинаціями, а синдром голови, що вибухає, — певним звуком. Виходячи з цього, вчені припускають, що віра в інопланетян може бути пов'язана з порушеннями сну зі звуками та зображеннями — фактично людина інтерпретує ці фактори у свідчення існування позаземного життя.

Водночас вчені зазначають, що сама по собі віра в паранормальне може призвести до поганої якості сну — віра у відвідування демонів і привидів, ймовірно, може ускладнити сон, і не лише у дітей.

Дослідники зазначають, що результати їхнього дослідження вказують на очевидний зв'язок, проте не дають повної картини, чому і як вона виникає. Для того, щоб відповісти на ці запитання, потрібне ширше додаткове дослідження. Проте автори дослідження впевнені, що отримані ними результати пропонують нове розуміння зв'язку між сном та паранормальними явищами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені не перше десятиліття намагаються розібратися в паранормальному — навіть Ейнштейн спілкувався з духами.