Натхнення для "Екзорциста". Найвідоміші та найжахливіші обряди вигнання духів в історії

За всю історію і простір деякі з найвідоміших історій про екзорцизм стали сумнозвісними завдяки своїм моторошним та відверто кривавим обставинам.

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Поціновувачі фільмів жахів бачили раз чи два обряд екзорцизму. Навіть якщо вам такий жанр не припав до душі, ви, напевно, увібрали в себе загальний образ екзорциста: поважний священник, чорний плащ, книга молитов, затиснута в одній руці, коли він стикається з демоном всередині тіла якоїсь невинної дитини, що обертає головою і вивергає гороховий суп. Але це все здається несправжнім, правда ж? Про це пише Grunge.

Можливо. А може й ні. Залежно від того, кого ви запитаєте, проблема демонічної одержимості та необхідності вигнання злих духів є дуже і дуже реальною. Навіть скептики часто готові визнати, що люди, які займаються цими справами, щиро вірять у те, що відбувається, хоча невіруючі можуть вказати на приземлені пояснення, такі як психічні захворювання.

Ця концепція є центральною для людського досвіду, якщо тисячолітні історії про екзорцизм щось значать. До речі, це не перебільшення — навіть стародавні месопотамці вірили, що злих духів іноді потрібно виганяти з живої людини. Відтоді цей обряд став характерною рисою багатьох культур і релігій по всьому світу.

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Ісус вигнав бісів на кладовищі

[ + – ] У Матвія 8:28-34 він зустрічається з двома чоловіками, які не просто одержимі, але й живуть у гробницях і нападають на перехожих Фото: Rolf Kranz/Wikimedia Commons/CC4.0

Хоча зрозуміло, що вигнання злих духів відбувалося за багато століть до появи Ісуса, його вигнання бісів у Новому Завіті стало основоположним. У Матвія 8:28-34 він зустрічається з двома чоловіками, які не просто одержимі, але й живуть у гробницях і нападають на перехожих.

Але вони не вступають у пряму боротьбу з Ісусом, натомість благають Його дозволити їм увійти до стада свиней, що стояли неподалік. Ісус дозволяє їм це зробити, після чого демони змушують цілу групу свиней кинутися в океан. Свинарі тікають звідти, щоб розповісти всім про те, що вони щойно бачили, збираючи натовп, який виходить назустріч Ісусові… а потім просить Його піти геть.

У Марка 5:1-17 дуже схожа історія, тільки із ще жахливішими деталями. Цього разу це лише один одержимий чоловік, який живе серед могил, хоча йому, здається, вдається підійти до Ісуса самостійно. Коли Ісус запитує ім'я духа, той відповідає фразою, яка може бути знайома любителям жахів: "Моє ім'я Легіон, бо нас багато".

Не лише сучасні читачі чи мешканці міст були збентежені Ісусовими вигнаннями. У Матвія 12:24-32 фарисеї стверджують, що цей "вискочка-релігійний лідер" не виганяє демонів. Навпаки, він настільки вправний у цьому, що, мабуть, перебуває з ними у змові. Ісус досить швидко відкидає цю ідею, але зрозуміло, що чутки про його діяльність викликали незадоволення.

Справа одержимих Лудена та "договір з дияволом"

[ + – ] Неприємності почалися в 1632 році, згідно із сучасними свідченнями, передрукованими в The Penguin Book of Exorcisms. Саме тоді до французького містечка Луден приїхав священик Урбен Грандьє Фото: Wikimedia Commons

Це звучить занадто схоже на фільм жахів, щоб бути реальністю. Але група монахинь-урсулинок у Франції 1630-х років дійсно мала ймовірну зустріч з інфернальним світом.

Неприємності почалися в 1632 році, згідно із сучасними свідченнями, передрукованими в The Penguin Book of Exorcisms. Саме тоді до французького містечка Луден приїхав священик Урбен Грандьє.

Люди або сходили з розуму від розумного, переконливого, дуже цнотливого Грандьє, або ненавиділи його. Коли у вересні 1632 року деякі місцеві монахині почали відчувати нібито демонічну активність, а деякі почали використовувати Грандьє у своїх видіннях, вороги священика побачили лазівку.

Повідомлялося, що монахині літали, розмовляли мовами, яких одержимі не повинні були знати, і викривлялися в незручних позах.

Незабаром їхні обряди екзорцизму стали привселюдними видовищами, що виявилося зручною платформою для публічного засудження Грандьє. Зрештою, його заарештували, піддали тортурам і спалили на вогнищі в серпні 1634 року. Під час судового процесу прокурори представили пакт, який нібито укладений між священиком і на якому стояли підписи кількох відомих демонів, включаючи самого диявола.

Хоча дехто вірив, що монахині таки одержимі, інші були налаштовані набагато скептичніше. Можливо, ізольованим, замкненим монахиням було нудно. Однак ситуація могла швидко вийти з-під контролю. Інші вказували на старомодні медичні пояснення, які звинувачували біологію монахинь у спричиненні істерії. Настоятелька монастиря Жанна де Анже навіть виграла від цього, оскільки пізніше вона подорожувала Францією як мисткиня і цілителька.

Страхітлива роль священника в одному канадському обряді

[ + – ] Жан де Бребеф, єзуїтський священник, убитий у 1649 році Фото: Matt Osborne/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

У своєму молодому житті Барбі Галлей вже неодноразово стикалася з демонічними напастями. У Per Spiritus: A Journal of Christian Spirituality Галлей була служницею в домі Марії Регнуар, місцевої великої землевласниці на території сучасного Квебеку.

Починаючи приблизно з 1660 року, у неї з'явилися симптоми одержимості. Священники намагалися вигнати духів, але марно. Демони завжди поверталися, і дівчина знову починала битися, моторошно говорити і бачити галюцинації.

Як розповіла пізніше авторка Маірі Кауен, місцевого жителя, на ім'я Даніеля Вуіла визнали відьмаком, який організував муки дівчини. Його стратили, але напади з нею продовжувалися.

Одного вечора в жовтні 1662 року Регнуар це набридло. Коли Галлей знову почала проявляти симптоми одержимості, старша жінка попрямувала до кімнати для прислуги. Але вона не була беззбройною. Регнуар несла реліквію, яка, як вона сподівалася, позбавить Галлей від того, що її мучило, — людське ребро. Вона колись належала Жану де Бребефу, єзуїтському священнику, убитому у 1649 році.

Коли Регнуар поклала ребро на Галлей і почала виганяти демона, він врешті-решт вирвався з рота дівчини. Цей випадок став ще визначнішим не тільки тому, що Регнуар роздобула останки священника в диких місцях колоніальної Канади, але й тому, що вона провела успішний обряд, будучи мирянкою і жінкою.

Вигнання злих духів із семи людей

Фото: Wikimedia Commons

Якщо у вас є дитина, ви повинні були впоратися з незліченними фізичними змінами, пов'язаними з вагітністю та народженням, а також з безліччю емоційних наслідків. А тепер уявіть, що вам ще й доводиться боротися з демонами.

Якби ви запитали отця Хуана Хосе Толедо, саме це сталося з однією з його парафіянок у 1764 році в Абікіу, штат Нью-Мексико. Як пояснив отець Толедо в листі до настоятеля, цією нещасною була Марія Трухільйо, індіанка, яка постійно втрачала свідомість під час меси — під час молитви екзорцизму.

Здавалося, що все було гаразд, аж поки Трухільйо не народила дитину. Мати і дитина були фізично здорові, але через кілька днів Марія почала відчувати головні болі, шлунково-кишкові розлади і депресію.

Непритомність повернулася і супроводжувалася люттю. До 18 грудня, більш ніж через місяць після пологів, отець Толедо вдався до екзорцизму. Тоді інша жінка, Франциска Барела, почала проявляти схожі симптоми. Злий дух хотів увійти в чоловіка Марії, щоб убити її. Між своїми криками і моторошними співами Франциска і Марія почали називати імена злих відьом, які їх захопили. Незабаром до них приєдналися й інші жінки, які також почали обзивати отця вульгарними словами.

Сьогодні ми можемо припустити, що у Марії Трухільйо була післяпологова депресія, яка може початися під час вагітності, згідно з даними клініки Майо. Крім того, жінка могла бути незадоволена пануванням іспанських колонізаторів. Виправдання одержимості могло дати їм квазібезпечний вихід для вираження свого розчарування.

Джордж Лукінс та його одержимість

[ + – ] Історія Джорджа Лукінса, також відомого як "Яттонського демонолога", почалася близько 1770 року Фото: FOTOKITA/Shutterstock

Хоча дехто міг подумати, що Просвітництво, яке охопило Європу в 17-18 століттях, мало б стерти з лиця землі всіх демонів старого світу, все виявилося не так просто. Дехто стверджував, що диявол живе та процвітає і в новій епосі.

Історія Джорджа Лукінса, також відомого як "Яттонського демонолога", почалася близько 1770 року. У листі, який, як повідомлялося, "написаний священнослужителем безсумнівної істинності", говорилося, що неприємності молодого Джорджа почалися під час різдвяних святкувань.

Гуляючи з друзями, він раптово знепритомнів. Коли Лукінс прийшов до тями, він сказав, що його хтось вдарив за святкові веселощі. Опісля юнака мучили сильні конвульсії, напади монотонного співу, бажання ображати перехожих і співати гімни задом наперед. Звичайно, навіть згадки про Бога чи церкву було достатньо, щоб привести одержимого Лукінса в жахливий стан.

Так тривало близько 18 років, хоча Лукінсу вдалося стати кравцем, поки його переслідували демони. У 1778 році над ним провели обряд екзорцизму англіканські і методистські священники, який, здавалося, зробив свою справу після останнього драматичного епізоду з конвульсіями і демонічними голосами. І попри те, що історія про Яттонського одержимого поширювалася, багато читачів не дуже вірили в неї. Дехто казав, що Лукінс страждав на епілепсію, а інші дійшли висновку, що він був просто шахраєм.

Надзвичайно сильна жінка

[ + – ] Коли священник розпочав ритуал, Клара почала лютувати, кидаючись на дівчат і монахинь, які її тримали Фото: FOTOKITA/Shutterstock

Клара Джермана Теле була зулуською дівчинкою, яка відвідувала католицьку школу в 1906 році в місті Наталь, Південна Африка, згідно з розповіддю, передрукованою в "The Penguin Book of Exorcisms". У серпні 1906 року у неї з'явилися перші симптоми того, що священники вважали одержимістю демонами: левітація, ходіння по стінах і розмови на інших мовах. Говорили також, що вона була напрочуд сильною і могла розтягувати шию, руки і ноги до нелюдських розмірів.

У вересні священник, на ім'я отець Еразм, звернувся до екзорцизму. Коли він розпочав ритуал, Клара почала лютувати, кидаючись на дівчат і монахинь, які її тримали. Великими зусиллями ритуал завершили і, здавалося, він спрацював. Тобто, до січня 1907 року, коли, як дівчина сказала, демони повернуться.

У квітні священики провели другий обряд екзорцизму, в якому брала участь не тільки Теле, але й інша дівчина Моніка Мохлече. Один зі священиків під час другого обярду, єпископ Делалле, стверджував, що у тіло Моніки вселилося сім демонів, які надавали дивного і тривожного вигляду очам дівчини.

У тому, чому саме Клара виявилася такою вразливою до демонічного впливу, священники, здавалося, були готові звинувачувати все, що завгодно. Одні стверджували, що вона передала священнику послання, в якому говорилося, що вона присвятила себе дияволу. Інші звинувачували в одержимості нехристиянські переконання її батьків, неспокійну домашню обстановку або навіть натякали на сексуальне насильство в сім'ї як причину її одержимості.

23-денний обряд екзорцизму в Айові

[ + – ] Хоча журнал "Тайм" не повідомляє її імені, в інших джерелах її називають Еммою Шмідт, Анною Еклунд або Марією Х Фото: LightField Studios/Shutterstock

У випуску журналу "Тайм" за 1936 рік з'явилася стаття, в якій розповідалося про драматичний обряд екзорцизму, проведений у місті Ерлінг, штат Айова. Неназвана жінка середнього віку багато років страждала від одержимості. Коли лікарі колективно знизали плечима, місцевий єпископ дав дозвіл на проведення обряду. Жінку відвезли до монастиря, де досвідчений екзорцист отець Теофіл провів ритуал.

Жінка вирвалася, полетіла по повітрю і опинилася високо на стіні. Після того, як її стягнули вниз, вона заявила, що в неї вселилися не лише духи, але й її покійний батько, який знущався над нею. Відчувши, що поруч знаходяться святі предмети, жінка закричала і заявила, що горить. Вона також страждала від фізичних ефектів, включаючи тіло, яке начебто збільшувалося, а потім здувалося, а також невизначені, але, ймовірно, огидні тілесні випорожнення. Нарешті, через 23 дні все закінчилося, і жінка, здавалося, знову стала собою.

Але ким вона була? Хоча журнал "Тайм" не повідомляє її імені, в інших джерелах її називають Еммою Шмідт, Анною Еклунд або Марією Х. Вони також стверджують, що демони повернулися після екзорцизму Ерлінга, а жінка також розмовляла з небесними істотами, і що історія з вигнанням демонів зіграє свою роль у великій, грандіозній боротьбі між добром і злом, яка настане через деякий час після апокаліпсису, що розпочався приблизно в 1955 році.

Екзорцим Роланда Доу

[ + – ] Коли священники в Сент-Луїсі розпочали обряд екзорцизму, знадобився майже місяць нічних обрядів, щоб вигнати те, що захопило хлопчика Фото: Cloudswrest/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

За даними Університету Сент-Луїса, священники якого провели цей трагічний екзорцизм, проблеми підлітка, відомого як "Роланд Доу", почалися в січні 1949 року, коли він вперше почув шкрябання стін і підлоги своєї кімнати, а предмети, що знаходилися поруч, рухалися самі по собі.

Активність посилилася, поки один лютеранський священник не порадив їм знайти католицького священника. Він врешті-решт попросив у свого архієпископа дозволу нарешті провести обряд екзорцизму. За словами сім'ї та отця Едварда Г'юза, хлопчик не просто кричав і розмахував руками, але й зазнав фізичного насильства, про що свідчать подряпини на його тілі. Коли на одній з подряпин з'явилося ім'я "Луїс", вони сприйняли це як знак їхати до рідного міста його матері — Сент-Луїса, штат Міссурі.

Коли священники в Сент-Луїсі розпочали обряд екзорцизму, знадобився майже місяць нічних обрядів, щоб вигнати те, що захопило хлопчика. Хоча він демонстрував чимало жорстоких ознак одержимості, включаючи, як здавалося, судоми і навіть зламаний ніс священника, хлопчик ніколи нічого не пам'ятав.

Проте, до середини квітня він, здавалося, звільнився від сили, чи то демонічної, чи то психічної. За словами священників, він одружився і вів нормальне, вільне від диявола життя. У серпні 1949 року в газеті Washington Post опублікували статтю, яка переказала цю історію.

Згодом вона надихнула письменника Вільяма Пітера Блатті на написання книги "Екзорцист". Книгу адаптували в класичний однойменний фільм жахів 1973 року.

Трагедія обряду над Аннелі Мішель

[ + – ] Аннелізе та її сім'я також шукали релігійного пояснення її галюцинаціям з демонічними обличчями і безтілесними голосами Фото: Offenbacherjung/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Мабуть, найвідомішим випадком смертельного екзорцизму є випадок Аннелізе Мішель, 23-річної німкені, яка померла в 1976 році після 67 обрядів екзорцизму, як пише The Washington Post.

Вихована в консервативній католицькій родині, Мішель була дуже релігійною і часто говорила, що їй довелося страждати, щоб спокутувати гріхи інших. Вона також страждала на епілепсію і лікувалася від цієї хвороби.

Аннелізе та її сім'я також шукали релігійного пояснення її галюцинаціям з демонічними обличчями і безтілесними голосами. Після того, як її поведінка стала включати в себе гавкіт, роздягання і поїдання речей, таких як павуки і власні екскременти, рідні прийшли до висновку, що вона була одержима.

Два священники, які проводили обряди екзорцизму, записували більшість сеансів. На записах дівчина видавала звуки тварин і говорила моторошними голосами, які представлялися зграєю демонів і злими історичними постатями, включаючи Юду Іскаріота, Адольфа Гітлера і Люцифера. Сеанси тривали, Мішель перестала їсти і звертатися до лікарів. Вона померла від голоду, важивши на момент смерті шокуючі 31 кг.

Справа не закінчилася зі смертю молодої жінки. Німецькі суди засудили і священників, і батьків, визнавши обидві сторони винними у вбивстві з необережності, хоча всі вони відбули мінімальні терміни покарання. Десятиліття потому мати Аннелізи, Анна, розповіла в інтерв'ю The Telegraph, що вона все ще вірить в те, що її дочка була одержима демонами, і що для порятунку душі дівчини необхідний екзорцизм.

Екзорцизм 1991 року транслювали

[ + – ] Обряд проводили двоє невідомих священників, які прив'язали її до стільця, де вона билася і гарчала безглузді слова Фото: videoholic90sB/YouTube

Якщо ви запитаєте майже будь-кого з ієрархії католицької церкви, вони, найімовірніше, скажуть вам, що є вагома причина, чому екзорцизм не показують на телебаченні. Знімати давно укорінений святий обряд і показувати його на екрані, щоб громадськість могла споживати його в жахливому вигляді, — це не зовсім шанобливо стосовно всієї цієї справи.

Також не вважається прийнятним брати людину, яка страждає від симптомів психічного захворювання або від нашестя демонів, і виставляти її біль на показ задля розваги. Проте, очевидно, що не всі з цим погоджуються, про що свідчить обряд над дівчинкою-підлітком 1991 року, який транслювався в програмі "20/20" на каналі ABC.

За повідомленням Newsweek, дівчинка була відома під псевдонімом "Джина". Обряд проводили двоє невідомих священників, які прив'язали її до стільця, де вона билася і гарчала безглузді слова. Мати Джин, як повідомляється, була переконана, що екзорцизм був наступним кроком після того, як медично схвалене психіатричне лікування не полегшило психічний стан її дочки.

Але хоча священники, які брали в цьому участь, вважали, що такого роду духовну інвазію потрібно показувати широким масам, інші задавалися питанням, чи не є цей чудово знятий епізод експлуататорським. Ходили чутки, що на матір-іммігрантку "Джин" чинили тиск церковні чиновники, а сама дівчинка не знала чи не розуміла, що її муки транслюються на всю країну.

Румунська монахиня померла після ритуалу

[ + – ] Таким був трагічний випадок румунської православної монахині Марічіки Корнічі, яка померла у 2005 році після болісного екзорцизму Фото: nito/Shutterstock

Хоча екзорцизм може бути досить старомодним, це не означає, що його не проводять і в наш час. І хоча деякі обряди можуть здаватися майже випадковими — як ті, що проводяться через телефон — інші настільки особисті і тілесні, що можуть забирати життя. Таким був трагічний випадок румунської православної монахині Марічіки Корнічі, яка померла у 2005 році після болісного екзорцизму.

Спочатку, як повідомляла телекомпанія CBS News, здавалося, що Корнічі страждала на шизофренію.

Як розповів виданню психіатр, вона вперше звернулася за допомогою в квітні 2005 року після того, як почала чути голоси. Лікарі сказали їй, що це шизофренічна галюцинація, але Корнічі було важко позбутися думки, що насправді це був диявол, який говорив їй, що вона сповнена гріхів. Її відправили до монастиря Святої Трійці в Танаку, з планом, що незабаром вона знову опиниться під наглядом лікарів. Однак вона вже ніколи не повернеться.

Священник монастиря, Даніель Петру Корогеану, швидко приступив до екзорцизму Корнічі. Пізніше він розповів у суді, що вона стала агресивною і її потрібно було стримувати, в той час як вона також відмовлялася від їжі і води. У той час, як у лікарні можна було б запровадити режим годування і цілодобовий нагляд, Корогеану і монахині монастиря залишили Корнічі на самоті і без засобів для існування. Зрештою, вона померла від зневоднення і задухи через кляп, який їй надягли на обличчя. Корогеану і чотирьом монахиням пред'явили звинувачення і пізніше їх засудили за смерть.

Раніше Фокус писав про сутінкову зону мозку. Вчені вважають, що примари, демони та інопланетяни живуть у нашій голові.