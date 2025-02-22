Обнадійливих меседжів немає: військовослужбовець та репер Ярмак зробив прогноз на 2025 рік

Якщо у наших співвітчизників не вистачить життєвої мудрості та зрілості, то дуже ймовірно, вважає військовослужбовець та репер Олександр Ярмак, що ми можемо програти як війну, так і Україну.

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У 2025 році Україну очікують великі випробування. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів співак, командир підрозділу 412 полку NEMESIS Сил безпілотних систем Олександр Ярмак.

За його словами, наша країна має багато внутрішніх проблем. До того ж певне роз'єднання суспільства та політичних еліт не сприяє тому, щоб перемогти потужного ворога, яким є Росія.

Штаб-сержант вважає, що українцям варто розраховувати виключно на свої можливості, але при цьому робити більше, ніж вони можуть. Оскільки до перемоги має бути залучений кожен українець, як на фронті, так і в тилу.

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Репер Олександр Ярмак отримав нагрудний знак від Головнокомандувача ЗСУ (фото)

"Головне, щоб наша нація була залучена в захист країни", — підкреслив Олександр Ярмак.

Він акцентував, що просто жити та чекати "райдужного миру", абстрагувавшись від страшної війни, не можна.

"Потрібна долученість. Якщо ми об'єднаємося, якщо свідомість більшості включиться, і ми як нація вистоїмо, тоді Україна буде збережена", — наголосив репер-військовий.

Утім, якщо в українців не вистачить життєвої мудрості та зрілості, то дуже ймовірно, що цього року ми можемо програти війну та Україну.

"Ніяких обнадійливих меседжів немає, ми маємо розуміти, що вся відповідальність тільки на нас самих", — зазначив Олександр Ярмак.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Олександр Ярмак взяв "інтерв'ю" у російського окупанта на ім'я Володимир, який потрапив у полон українським бійцям. Як виявилося, росіянин був шанувальником творчості репера.

Також Фокус повідомляв, що у квітні нідерландський гурт Within Temptation презентував трек "A Fool's Parade" ("Парад дурнів") у колаборації з Ярмаком. Відео у Києві знімав ізраїльський режисер Інді Хайт, який є уродженцем міста Жовті Води.