Обнадеживающих месседжей нет: военнослужащий и рэпер Ярмак сделал прогноз на 2025 год
Если у наших соотечественников не хватит жизненной мудрости и зрелости, то очень вероятно, считает военнослужащий и рэпер Александр Ярмак, что мы можем проиграть как войну, так и Украину.
В 2025 году Украину ожидают большие испытания. Об этом в интервью Фокусу рассказал певец, командир подразделения 412 полка NEMESIS Сил беспилотных систем Александр Ярмак.
По его словам, наша страна имеет много внутренних проблем. К тому же определенное разъединение общества и политических элит не способствует тому, чтобы победить мощного врага, которым является Россия.
Штаб-сержант считает, что украинцам стоит рассчитывать исключительно на свои возможности, но при этом делать больше, чем они могут. Поскольку к победе должен быть привлечен каждый украинец, как на фронте, так и в тылу.Важно
"Главное, чтобы наша нация была вовлечена в защиту страны", — подчеркнул Александр Ярмак.
Он акцентировал, что просто жить и ждать "радужного мира", абстрагировавшись от страшной войны, нельзя.
"Нужна приобщенность. Если мы объединимся, если сознание большинства включится, и мы как нация выстоим, тогда Украина будет сохранена", — подчеркнул рэпер-военный.
Впрочем, если у украинцев не хватит жизненной мудрости и зрелости, то очень вероятно, что в этом году мы можем проиграть войну и Украину.
"Никаких обнадеживающих месседжей нет, мы должны понимать, что вся ответственность только на нас самих", — отметил Александр Ярмак.
Напомним, в августе 2024 года Александр Ярмак взял "интервью" у российского оккупанта по имени Владимир, который попал в плен к украинским бойцам. Как оказалось, россиянин был поклонником творчества рэпера.
Также Фокус сообщал, что в апреле нидерландская группа Within Temptation презентовала трек "A Fool's Parade" ("Парад дураков") в коллаборации с Ярмаком. Видео в Киеве снимал израильский режиссер Инди Хайт, который является уроженцем города Желтые Воды.