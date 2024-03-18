"Парад дураков": голландская группа Within Temptation сняла новый клип в Украине (фото)

Группа Within Temptation публично демонстрирует поддержку Украины в войне против России. Именно поэтому они посвятили этому свой трек.

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Известная голландская группа Within Temptation основанная вокалисткой Шэрон ден Адель и гитаристом Робертом Вестерхольтом записала совместный трек с украинским рэпером, а ныне военнослужащим Александром Ярмаком, на который сняла клип в столице Украины. Об этом знаменитая группа сообщила у себя на странице в инстаграм.

В частности, группа сообщила о завершении съемок на песню "Fool's Parade", которые проходили на территории Украины, а именно в столице. В заметке участники группы поблагодарили украинцев за теплый прием и опыт.

"Вы все невероятные и вдохновляете нас. Эта поездка — опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, будь сильным и скоро увидимся", — говорится в заметке.

Премьера клипа на работу с Александром Ярмаком "Fool's Parade" планируется уже на начало апреля 2024 года.

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Известно, что клип для артистов снимал израильский режиссер Инди Хайт, который является уроженцем города Желтые Воды. Режиссер переехал жить в Тель-Авив, где впервые снял свою видеоработу. Уже впоследствии Инди Хаит начал работать с такими известными украинскими звездами как Тина Кароль, Надежда Дорофеева. Одной из самых известных работ режиссера является клип на песню Masandra группы Latexfauna, который за полгода посмотрело миллион пользователей сети Ютуб.

Как рассказали участники группы, в песне Fool's Parade будут освещены темы, которые будут осуждать ложь России, которая делает вид "дурака" относительно войны в Украине, и в которой будут осуждаться преступления и намерения страны агрессора.

Стоит отметить, что до 24 февраля 2022 года нидерландская группа Within Temptation неоднократно бывала в Украине со своими концертами. Уже после начала войны они публично демонстрировали поддержку украинцам и осуждали действия России против Украины.

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