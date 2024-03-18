"Парад дурнів": нідерландський гурт Within Temptation зняв новий кліп в Україні (фото)

Гурт Within Temptation публічно демоснтрує підтримку Україні у війні проти Росії. Саме тому вони присвятили цьому свій трек.

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Відомий нідерландський гурт Within Temptation, заснований вокалісткою Шерон ден Адель і гітаристом Робертом Вестерхольтом, записав спільний трек з українським репером, а нині військовослужбовцям Олександром Ярмаком, на який зняв кліп у столиці України. Про це знаменитий гурт повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, гурт повідомив, про завершення зйомок на пісню "Fool’s Parade", які проходили на території України, а саме в столиці. У дописі учасники гурту подякували українцям за теплий прийом та досвід.

"Ви всі неймовірні та надихаєте нас. Ця поїздка — досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякую, будь сильним і скоро побачимось", — йдеться у дописі.

Прем’єра кліпу на роботу з Олександром Ярмаком "Fool’s Parade" планується вже на початок квітня 2024 року.

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Відомо, що кліп для артистів знімав ізраїльський режисер Інді Хайт, який є уродженцем міста Жовті Води. Режисер переїхав жити в Тель-Авів, де вперше зняв свою відеороботу. Вже згодом Інді Хаїт почав працювати з такими відомими українськими зірками як Тіна Кароль, Надія Дорофєєва. Однією з найвідоміших робіт режисера є кліп на пісню Masandra гурту Latexfauna, який за пів року переглянуло мільйон користувачів мережі Ютуб.

Як розповіли учасники гурту, у пісні Fool’s Parade буде висвітлено теми, які засуджуватимуть брехню Росії, яка вдає "дурня" щодо війни в Україні, та у якій засуджуватимуться злочини та наміри країни агресора.

Варто відзначити, що до 24 лютого 2022 року нідерландський гурт Within Temptation неодноразово бував в Україні зі своїми концертами. Вже після початку війни вони публічно демонстрували підтримку українцям та засуджували дії Росії проти України.

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