Как выглядит суперяхта Виктора Медведчука изнутри (видео)

Уже в ближайшие месяцы яхту Виктора Медведучука за 200 миллионов евро продадут на аукционе. Минимальная цена на имущество бывшего украинского политика будет 130 тысяч евро.

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Журналисты показали, как выглядит изнутри 92-метровая яхта 69-летнего бывшего украинского политика Виктора Медведчука, который по совместительству является кумом президента России Владимира Путина, которого с 2021 года его подозревают в государственной измене. Сюжет с яхты показали журналисты ТСН.

В 2022 году оказалось, что Виктор Медведчук имеет шикарную яхту Royal Romance, которую он приобрел за 200 миллионов евро. Такую информацию обнародовало Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Уже впоследствии Лычаковский районный суд города Львова принял решение арестовать имущество. А в феврале 2024 года Кабмин согласовал продажу арестованного имущества Медведчука, средства которого планируют использовать на благо Украины.

Что известно о яхте?

Виктор Медведчук приобрел яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились только через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была Оксана Марченко. Впоследствии выяснилось именно на нее зарегистрирована яхта.

Известно, что яхта вмещает в себя 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

Где находится яхта Медведчука?

Известно, что ныне дорогостоящее имущество Виктора Медведчука, находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартовано оно на территории судоремонтной верфи территория которой охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.

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Как выглядит яхта Медведчука изнутри?

В феврале 2024 года украинская делегация была направлена в Хорватию, где находится яхта, для проведения предварительного осмотра имущества Медведчука перед тем как выставить его на продажу.

Однако прибыв на место украинскую делегацию уже ждали представители Виктора Медведчука, которые не позволяли пройти на яхту и проводить видеофиксацию. Впоследствии все же украинских представителей пропустили на палубу и даже показали часть судна.

Журналистам удалось увидеть лишь одну каюту — гостевую. В ней все отделано красными дерево, кроме этого, в каюте висит репродукция работы французского художника Поля Гогена. Ванная комната для гостей полностью отделана ракушками.

Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Известно также, что яхта эксклюзивно имеет на палубе бассейн. Именно на яхте Медведчука построен рекордно большой бассейн, который когда-либо изготавливала фирма. Яхта имеет лифт, который позволяет спуститься в каюты.

Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Сейчас на борту до сих пор работает хорватский персонал, которому Медведчук продолжает платить деньги.

Когда и за сколько планируют продать яхту?

По словам руководительницы АРМА Елены Думы, уже в ближайшие два месяца яхту планируют продать на торгах, поскольку в мае 2024 года истекает срок ареста имущества.

Известно, что самая низкая сумма за которую могут реализовать собственность Медведчука составляет 130 тысяч евро.

Напомним, ранее мы писали, что часть арестованных активов Медведчука разворовали. Кроме этого, Фокус писал, кум Путина Медведчук обзавелся в РФ новой яхтой за $9,6 млн.