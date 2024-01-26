Яхту класса люкс Медведчука передадут Украине: где сейчас судно, — АРМА

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отметила, что хорватская сторона не видит юридических препятствий для передачи судна. Уже 25 января Royal Romance отплыла от причала для подтверждения плавучести.

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Суд в Хорватии решил передать Украине яхту Royal Romance, которая принадлежала бывшему украинскому нардепу от партии ОПЗЖ и куму президента Российской Федерации Виктору Медведчуку. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Дума подчеркнула, что хорватская сторона не видит юридических препятствий для передачи судна. Кроме того, агентство АРМА получило согласие на проведение повторного осмотра яхты.

"После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом", — говорится в сообщении.

Как отмечает Дума, агентство располагает достоверными данными о том, что 25 января яхта, которая находится в Хорватии, временно отплыла от причала для подтверждения плавучести и работы двигателей.

"Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда г. Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта при участии полицейских Хорватии", — подчеркнула она.

Что известно о яхте Royal Romance

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3 004 л. с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года.

Напомним, что яхту класса люкс Royal Romance, принадлежащую Виктору Медведчуку, было задержано в порту хорватского города Риека в рамках санкций ЕС, наложенных на близких к Путину российских олигархов. Стоимость 92-метрового судна колеблется примерно в 180 миллионов долларов.

Как сообщал Фокус, Виктор Медведчук был обменен российской стороной на украинских военных по просьбе президента РФ Владимира Путина. Посредником в обмене стала Анкара. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук уже отправился в Россию.

Позже бывший лидер ОПЗЖ был замечен вместе со своей женой Оксаной Марченко в одном из заведений на набережной Ялты. Медведчука сфотографировали во время ужина в ресторане кавказской и европейской кухни "На высоте".